El Perelló agota en dos horas los bonos comerciales

"Cada tarjeta entregada supone un apoyo directo a nuestras familias y a los comercios locales", destaca el alcalde

Decenas de persona esperan para poder adquirir uno de los bonos comerciales.

Decenas de persona esperan para poder adquirir uno de los bonos comerciales. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de El Perelló celebra el éxito de la campaña “100€ Gastaors” tras repartir, en un solo día, las 300 tarjetas destinadas a impulsar el comercio local y ofrecer un apoyo directo a las familias del municipio.

La jornada, celebrada el pasado lunes, estuvo marcada por la elevada participación. Ya desde primera hora de la mañana, el Centro Cultural registró una afluencia constante y muy ordenada para recoger las 150 tarjetas presenciales disponibles. En tan solo dos horas, entre las 9.00h y las 11.00h, se agotaron por completo, reflejando el gran interés y la implicación de la ciudadanía.

Por la tarde, se llevó a cabo la entrega de las otras 150 tarjetas reservadas previamente de forma telemática. El proceso fue ágil, sin incidencias y con una acogida excelente por parte de todas las personas participantes, que manifestaron su agradecimiento por una iniciativa que repercute directamente en el bienestar de las familias y en la dinamización del comercio de proximidad.

El alcalde, José Codoñer, ha querido agradecer personalmente la participación de todos: “Gracias a la implicación de la ciudadanía, esta campaña ha sido un éxito total. Cada tarjeta entregada supone un apoyo directo a nuestras familias y a los comercios locales, fortaleciendo nuestra población”.

El ayuntamiento valora muy positivamente la participación masiva, elemento clave para que la campaña “100€ Gastaors” se consolide como un ejemplo de colaboración entre administración, comercio y ciudadanía.

