Servicios Sociales de Benifaió renueva su mobiliario
El consistorio recibe 18.709 euros para mejorar la equipación del centro
Alzira
El Ayuntamiento de Benifaió ha recibido una subvención de 18.709,15 euros procedente de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, para mejorar y renovar la equipación del centro de servicios sociales municipales.
La ayuda, enmarcada en la convocatoria autonómica para proyectos de inversión en materia de equipación, permite al consistorio adquirir mobiliario, enseres y equipos inventariables necesarios para reforzar la atención social en el municipio.
“Benifaió va a continuar avanzando en la modernización de sus recursos públicos y en la mejora de la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”, ha señalado la alcaldesa, Marta Ortiz.
