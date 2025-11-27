Servicios Sociales de Benifaió renueva su mobiliario

El Ayuntamiento de Benifaió ha recibido una subvención de 18.709,15 euros procedente de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, para mejorar y renovar la equipación del centro de servicios sociales municipales.

La ayuda, enmarcada en la convocatoria autonómica para proyectos de inversión en materia de equipación, permite al consistorio adquirir mobiliario, enseres y equipos inventariables necesarios para reforzar la atención social en el municipio.

“Benifaió va a continuar avanzando en la modernización de sus recursos públicos y en la mejora de la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”, ha señalado la alcaldesa, Marta Ortiz.