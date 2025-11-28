Algemesí creará un centro de mando que coordine la respuesta ante inundaciones

Los ayuntamientos tuvieron que improvisar tras las inundaciones del pasado 29 de octubre espacios en los que atender a los damnificados, lugares en los que acopiar las toneladas de donaciones procedentes de distintos puntos de España, zonas en las que depositar los vehículos de emergencia o puntos para entregar alimentos o materiales de primera necesidad. La riada supuso un punto de inflexión en muchas localidades, que trabajan no solo en la reconstrucción de viviendas, caminos o edificios públicos, sino que también proyectan nuevas medidas para mejorar la capacidad de respuesta y ser más resilientes en el caso de que se produjera un episodio similar.

El Ayuntamiento de Algemesí construirá un centro estratégico que permitirá gestionar, supervisar y tomar decisiones durante episodios de inundaciones con el objetivo de mejorar las actuaciones y albergar en este espacio los materiales necesarios para actuar frente a este tipo de riadas. El centro, que estará ubicado en el barrio del Carrascalet, servirá de almacén logístico, en el que se podrá depositar el material recibido -como las donaciones-, las herramientas y el material de primera intervención. Se prevé que el proyecto finalice antes del 2027.

El espacio, además, servirá como base para los vehículos de emergencia que acudan a ayudar durante la catástrofe y, a su vez, un espacio de atención para los afectados de la localidad. Esta es una de las medidas en las que trabaja el consistorio con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat Valenciana y la Policía Local.

Algemesí busca mejorar el sistema municipal de alerta y vigilancia con el objetivo de proteger a la ciudadanía. A esta construcción, se suma la instalación de cámaras web en los ríos Magro y Xúquer, que se complementará con sistemas de control en otros puntos estratégicos de la ciudad, como pueden ser los pasos inferiores, para vigilar el caudal y las posibles incidencias que puedan generar este tipo de episodios. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, explicó -como ya informó este diario- que la cámara que vigilará el Magro se situará en la escuela infantil municipal. «La problemática que tenemos respecto a otros municipios es que no disponemos de dependencias municipales en las inmediaciones del río, por lo que es complicado hacer llegar la señal», exponía el primer edil, que indicaba que «el edificio municipal más próximo que tendremos es la nueva escuela infantil municipal, por lo que intentaremos implementar en ese punto la cámara». El dispositivo de vigilancia se enmarcará dentro del sistema general de videovigilancia que enlazará todos los edificios municipales.

Información en tiempo real

El consistorio también implementará un sistema alarma e información propio para alertar de manera simultánea en caso de crecidas, inundaciones o cualquier tipo de emergencia tanto a las autoridades municipales como a la población. Además de los grupos de difusión y canales de comunicación, Algemesí también contará con sistemas de megafonía, que se instalarán en altura para evitar ser dañados por el agua o el barro en caso de inundaciones.

El municipio también incluye en los sistemas municipales de alerta el desarrollo de plataformas de información en tiempo real, que puedan ser accesibles para toda la ciudadanía, donde se incluirán datos de sensores, previsiones meteorológicas y mapas GIS, que permiten obtener datos a través de la tecnología, datos de sensores. Para ello, el consistorio formará al personal municipal y llevará a cabo campañas de sensibilización sobre el uso de estos sistemas de alerta, protocolos de autoprotección y simulacros de emergencia.