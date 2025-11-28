Atienden a dos personas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Sueca

Dos personas han sido atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en la Ronda País Valencià de Sueca. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, sobre las 12:20 h han recibido un aviso sobre una alerta de incendio en un inmueble de la localidad.

Inmediatamente se han desplazado hasta el lugar una unidad del SAMU y una unidad SVB. El equipo médico del SAMU ha asistido a dos personas por inhalación de humo. Una de ellas ha sido dada de alta "in situ", mientras que la otra, un hombre de 83 años, ha sido trasladado al Hospital de la Ribera para valorar su pronóstico.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha trabajado durante buena parte de la mañana en la extinción del incendio. Cuatro dotaciones de Cullera, Alzira y Silla, con sargento de Gandia, han conseguido sofocar las llamas. Los vecinos se han concentrado a las inmediaciones del edificio al vislumbrar la gran cantidad de humo que salía de la vivienda.