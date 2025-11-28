Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes
Los agentes proponen entre 150.000 y 600.000 euros de sanción y el coste de desplazar a los agentes
Dos patrullas de la Policía Local de Algemesí y tres patrullas de la Policía Nacional se han desplazado a una vivienda de la localidad tras recibir un aviso al 112. El aviso alertaba sobre la presencia de dos personas muertas en el interior del inmueble, por lo que inmediatamente se movilizaron hasta el lugar.
Tras llegar a la casa, los agentes comprobaron que no había ningún fallecido y, tras interrogar a la persona que había alertado sobre la situación, esta manifestó a la Policía Local que la información era inventada tras una discusión que se había producido esa mañana con sus dosc compañeros de piso.
Los agentes inspeccionaron toda la casa y verificaron que los tres habitantes se encontraban en perfecto estado y, por lo tanto, no existía ninguna situación de peligro. Tras el incidente, la Policía Local propone una sanción de entre 150.001 euros y 600.000 euros por el uso indebido de los servicios de emergencia. Además, deberá abonar el coste que supone la movilización de los recursos.
