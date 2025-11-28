Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cartel de Fallas de Sueca rinde homenaje al artista Pascual Carrasquer

El autor local Jesús San Nicolás gana el concurso, al que concurrían 18 obras

Las falleras mayores de Sueca muestran el cartel junto a los integrantes del jurado.

Las falleras mayores de Sueca muestran el cartel junto a los integrantes del jurado. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

El cartel presentado por Jesús San Nicolás Ventura, de Sueca, ha resultado el ganador del concurso convocado por la concejalía de Fallas del Ayuntamiento de Sueca para elegir la imagen que representará a las fiestas josefinas del municipio en 2026. El diseño, con el pseudónimo ‘Mestre de mestres’, ha conseguido la mayor puntuación de entre los 18 presentados a esta edición. Como eje central, el cartel elegido cede el protagonismo al recordado artista fallero suecano, Pascual Carrasquer, de quien, en 2026, se conmemorará el centenario de su nacimiento con la celebración del ‘Año Carrasquer’. Las bases del concurso abrían la puerta a incluir esta referencia al artista.

El cartel ganador obra de Jesús San Nicolás.

El cartel ganador obra de Jesús San Nicolás. / Levante-EMV

El jurado ha estado compuesto por el concejal de Fallas, Alfredo Planells; la concejal de Cooperación Social, Carolina Torres; el concejal, Vladimir Micó; el presidente de la Junta Local Fallera, Pau Tomás; las falleras mayores de Sueca 2026, Isabel Fernández del Moral y Zoe Beltrán; el profesor de la Escuela Municipal de Arte Escultor Beltrán, Juan Antonio Llopis; y la miembro del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Sueca, Paula Viñoles.

Planells ha agradecido la participación, el nivel y la implicación de los trabajos presentados a la hora de plasmar el simbolismo de las Fallas en el municipio. Las falleras mayores de Sueca han sido las encargadas de comunicar la decisión del jurado al ganador. El cartel finalista en esta edición, ha sido el presentado por Sergio Ruiz Vendrell, también de Sueca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
  2. La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
  3. Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
  4. El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
  5. Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
  6. Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida
  7. Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira
  8. Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic

El cartel de Fallas de Sueca rinde homenaje al artista Pascual Carrasquer

El cartel de Fallas de Sueca rinde homenaje al artista Pascual Carrasquer

Los vecinos alertan del peligro que representa para los usuarios el mal estado del Camí Vilella

Los vecinos alertan del peligro que representa para los usuarios el mal estado del Camí Vilella

Una nueva redada desmantela 25 enganches ilegales a la luz en la Troneta de Alberic

Una nueva redada desmantela 25 enganches ilegales a la luz en la Troneta de Alberic

Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos

Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos

¿Cuánto cobran los alcaldes y alcaldesas de la Ribera?

¿Cuánto cobran los alcaldes y alcaldesas de la Ribera?

Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes

Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes

El Magatzem de Ribera de Carcaixent se transforma en una estación ferroviaria a escala con más de 90 módulos

El Magatzem de Ribera de Carcaixent se transforma en una estación ferroviaria a escala con más de 90 módulos

Atienden a dos personas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Sueca

Tracking Pixel Contents