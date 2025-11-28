El cartel de Fallas de Sueca rinde homenaje al artista Pascual Carrasquer

El cartel presentado por Jesús San Nicolás Ventura, de Sueca, ha resultado el ganador del concurso convocado por la concejalía de Fallas del Ayuntamiento de Sueca para elegir la imagen que representará a las fiestas josefinas del municipio en 2026. El diseño, con el pseudónimo ‘Mestre de mestres’, ha conseguido la mayor puntuación de entre los 18 presentados a esta edición. Como eje central, el cartel elegido cede el protagonismo al recordado artista fallero suecano, Pascual Carrasquer, de quien, en 2026, se conmemorará el centenario de su nacimiento con la celebración del ‘Año Carrasquer’. Las bases del concurso abrían la puerta a incluir esta referencia al artista.

El cartel ganador obra de Jesús San Nicolás. / Levante-EMV

El jurado ha estado compuesto por el concejal de Fallas, Alfredo Planells; la concejal de Cooperación Social, Carolina Torres; el concejal, Vladimir Micó; el presidente de la Junta Local Fallera, Pau Tomás; las falleras mayores de Sueca 2026, Isabel Fernández del Moral y Zoe Beltrán; el profesor de la Escuela Municipal de Arte Escultor Beltrán, Juan Antonio Llopis; y la miembro del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Sueca, Paula Viñoles.

Planells ha agradecido la participación, el nivel y la implicación de los trabajos presentados a la hora de plasmar el simbolismo de las Fallas en el municipio. Las falleras mayores de Sueca han sido las encargadas de comunicar la decisión del jurado al ganador. El cartel finalista en esta edición, ha sido el presentado por Sergio Ruiz Vendrell, también de Sueca.