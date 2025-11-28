Conciertos, conferencias, exposiciones o un mural con la partitura: Así celebrará Alginet el año del pasodoble "Pepita Greus"

Si Carlet declaró este 2025 como año del pasodoble "Amparito Roca", Alginet tomará el relevo en 2026 con la celebración del centenario del pasodoble "Pepita Greus" para conmemorar el estreno de la pieza compuesta por Pascual Pérez Choví, nacido en Carlet y estrechamente vinculado a la vida social de Alginet, de cuya banda fue director.

El pleno aprobó este jueves por unanimidad la extensa programación que se llevará a cabo durante 2026 con el objetivo de reconocer el impacto cultural de este pasodoble dedicado a la poeta alginetina Ángela Josefa Greus Sáez. Los actos, que se desarrollarán a lo largo del año, pretenden implicar a toda la ciudadanía para dar a conocer tanto la historia del compositor como la de Pepita Greus.

Así, los vecinos y curiosos podrán disfrutar a lo largo del año de una serie de conferencias sobre la figura de Pepita Greus, la lectura de fragmentos de sus poemas, una exposición o la teatralización de una de las tertulias. Además, el consistorio también instalará una placa cerámica con las notas del solo de clarinete del pasodoble.

El centenario también incluirá una interpretación exclusiva de una nueva versión para orquesta sinfónica y un concierto conmemorativo de su figura. El ayuntamiento estudia maquetar el guion y las distintas partes de la pieza en formato digital, grabar un CD y un vídeo y un acto de reconocimiento institucional al compositor, entre otras cosas.

Los menores también formarán parte de esta celebración, ya que podrán participar en un concurso de dibujo, que estará dirigido a todas las edades.

"La programación, que fue aprobada por unanimadad, se queda abierta a que se puedan incluir nuevas actividades, ya que hay aportaciones por parte de la oposición que nos han parecido interesantes y se van a estudiar", explica la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer. La concejala de Cultura, Ainhoa González, también ha agradecido la implicación de todos los partidos y, a su vez, ha reivindicado que "todas las aportaciones serán bien recibidas y se estudiarán dependiendo del presupuesto". De hecho, el consistorio incluirá, entre las propuestas, la elaboración de un mural con la partitura del pasodoble. "El año 2026 será un año especial y queremos que Pepita Greus llegue lo más lejos posible", reitera.

Este pasodoble, que se ha escuchado en numerosas celebraciones, se estrenó en 1926 en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València (uno de los más prestigiosos de la época), donde obtuvo el primer premio de la segunda sección. En aquel momento, el nombre provisional del pasodoble fue "Alginet a València". Sin embargo, un encuentro entre Pascual Pérez Choví y Pepita Greus durante las tertulias que esta organizaba comportó que el compositor decidiera darle su nombre al pasodoble.