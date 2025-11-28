Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos

La Sociedad Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera está de luto. La entidad ha expresado su más profundo dolor y consternación ante la trágica muerte de su joven socia, Eva Martos Monreal, en el accidente de tráfico ocurrido el jueves por la tarde en el puente que sobrevuela la zona conocida como el “avión” en la salida de Cullera hacia Sueca.

La SMI Santa Cecilia ha colgado en las redes el escudo con un crespón negro. / Levante-EMV

“En estos momentos tan duros, deseamos transmitir nuestro más sincero pésame a toda su familia, especialmente a la familia Monreal Mengual, tan apreciada y tan vinculada desde siempre a nuestra sociedad. Compartimos vuestro dolor y os acompañamos con todo nuestro afecto”, ha expresado la sociedad a través de las redes sociales, en las que ha colgado el escudo con un crespón negro. El abuelo de Eva formó parte durante una larga etapa de la directiva de la banda. Por otra parte, su tío Pere Monreal ha ejercido en los últimos años con dedicación y humanidad como Juez de Paz de Cullera, por lo que su dolor también es el de todo el pueblo.

El inesperado fallecimiento de esta joven médico también ha causado consternación en el servicio de Urgencias del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, donde trabajaba.

Aunque sus raíces familiares están en Cullera, la vida de la médica fallecida se movía entre distintas ciudades. Hacía algún tiempo que había conocido a un chico en València con el que había entablado una relación. Estaba ilusionada y últimamente solía pasar mucho tiempo en el 'cap i casal'.

Este jueves, Eva se desplazó a Cullera a visitar a su familia. Cuando cogió el coche para abandonar la localidad de la Ribera Baixa hacia València, sin embargo, se produjo el fatal desenlace que acabó con su vida. Otro turismo impactó con su coche cuando circulaba a la altura del puente que sobrevuela la zona del 'avión' de Cullera, en dirección al término de Sueca. El aviso del accidente se dio a las 17.15 horas.