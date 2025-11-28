El coste de la reconstrucción de Algemesí ya multiplica por veinte su presupuesto anual

El Gobierno de España ha inyectado cerca de 42,5 millones de euros en la Ribera en poco más de tres semanas para continuar con la reconstrucción de los municipios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024. Casi 400 días después de la catástrofe, el ejecutivo nacional sigue aportando el dinero necesario para que los damnificados puedan recuperar la imagen previa a aquella trágica jornada.

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, suma 28 millones de euros más a a sus cuentas, por lo que actualmente el municipio ya ha recibido más de 504,18 millones de euros, es decir, cerca de la mitad del dinero destinado a la comarca. En otras palabras, la inversión multiplica por veinte el presupuesto anual de la localidad. Las cuentas, que fueron aprobadas hace unos días, ascienden a 25 millones de euros, por lo que se necesitaría el presupuesto de veinte años, si únicamente se invirtiera en la dana, para llevar a cabo la recuperación en el municipio. O lo que es lo mismo: la factura de la dana en Algemesí asciende a 1,3 millones de euros diarios desde que se produjo el desbordamiento del río Magro.

Cabe recordar que el Gobierno de España manifestó su compromiso de asumir la reconstrucción de todos los edificios municipales afectados por las inundaciones. A ello, se suman los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, que incluyen vehículos, viviendas o comercios afectados, las ayudas a la agricultura, la recuperación de caminos, la reconstrucción del alcantarillado o la atención a personas afectadas.

En el caso de Algemesí, el 55 % de esta inyección procede del Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha abonado 275,44 millones de euros a los damnificados. Las infraestructuras afectadas por la riada, algunas de las cuales todavía no han podido reabrir tras la dana, ascienden a 136,55 millones de euros, mientras que las obras en el ciclo del agua se sitúan en torno a los 31 millones de euros.

La factura de la riada en la Ribera es millonaria. En total, el coste de la reconstrucción de los 26 municipios afectados -se trata de las localidades recogidas en el decreto- supera los 1.222 millones de euros (1.222.574.054 en total), según se recoge, a fecha de ayer, en el visor InfoDana, que activó el Gobierno de España para mostrar la inversión que se está realizando en cada uno de los municipios. Por lo tanto, desde que se produjo la riada hace casi 400 días, la reconstrucción alcanza los 3,2 millones de euros diarios. A esta cantidad se deben sumar los otros paquetes de ayudas ofrecidos por la Generalitat Valenciana u otras administraciones.

El desbordamiento del río Magro también afectó gravemente a l’Alcúdia. En este caso, el municipio ha recibido 146,74 millones de euros para restablecer los daños. En este caso, el Gobierno de España ha destinado 38,4 millones de euros a la reconstrucción de infraestructuras afectadas -todavía cuenta con dos edificios municipales cerrados-17,14 millones de euros para reparar la red de saneamiento, 8,2 millones de euros para atender a las personas afectadas y 8,6 millones de euros para el sector agrícola. Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado 68,47 millones de euros.

Guadassuar tampoco se libró de las inundaciones del Magro. El agua y el lodo anegaron varias calles de la localidad, caminos agrícolas, edificios municipales, viviendas y comercios. La localidad ya ha recibido 57,86 millones, de los cuales 32,95 millones se centran en los pagos del consorcio. Por su parte, 7,68 millones son para la atención a personas afectadas y 6,99 millones para las infraestructuras municipales dañadas.

La extensión del término municipal de Alzira comporta que se sitúe entre los municipios con una mayor inversión de dinero. El Gobierno de España ha destinado 62 millones de euros a la capital de la Ribera Alta, la mayoría de los cuales son para las infraestructuras afectadas. El municipio ya cuenta con cerca de 24 millones para los edificios municipales, mientras que el consorcio ha abonado 13,38 millones y las ayudas a empresas y a la agricultura superan los 9 millones en cada caso.

Montserrat, por su parte, ha recibido 61,8 millones de euros, seguida de Carlet, con 52,4 millones de euros. Superan los 40 millones, Real (43,4 millones), Alginet (42,47 millones) y Turís (41,4).