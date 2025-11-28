Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Disparan con un arma de balines a varios gatos en Alberic

Las fuerzas de seguridad investigan las agresiones, piden a los propietarios que extremen las medidas de seguridad y recuerdan que estas acciones están tipificadas como delito

El impacto de un balín en el lomo de un gato.

El impacto de un balín en el lomo de un gato. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Policía Local de Alberic y la Guardia Civil han abierto una investigación tras detectar varias agresiones a gatos con un arma de balines en el entorno de las calles Pobla Llarga y Cruz de la localidad. El ayuntamiento ha alertado de esta situación a través de las redes sociales y ha recomendado a los propietarios de mascotas que extremen la precaución para evitar que sus perros o gatos pueda sufrir este tipo de agresión.

Asimismo, las autoridades municipales han recordado que este tipo de acciones están consideradas como un delito en base a la Ley de Bienestar Animal.

La investigación abierta por las fuerzas de seguridad trata de identificar al autor o autores de estas acciones vandálicas de las que existen precedentes en otros municipios de la Ribera como Massalavés, Benimodo o Alzira.

