Disparan con un arma de balines a varios gatos en Alberic

La Policía Local de Alberic y la Guardia Civil han abierto una investigación tras detectar varias agresiones a gatos con un arma de balines en el entorno de las calles Pobla Llarga y Cruz de la localidad. El ayuntamiento ha alertado de esta situación a través de las redes sociales y ha recomendado a los propietarios de mascotas que extremen la precaución para evitar que sus perros o gatos pueda sufrir este tipo de agresión.

Asimismo, las autoridades municipales han recordado que este tipo de acciones están consideradas como un delito en base a la Ley de Bienestar Animal.

La investigación abierta por las fuerzas de seguridad trata de identificar al autor o autores de estas acciones vandálicas de las que existen precedentes en otros municipios de la Ribera como Massalavés, Benimodo o Alzira.