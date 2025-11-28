Un halconero de Gavarda, detrás del spot de las "Guerreras" para el Mundial

La Real Federación Española de Balonmano ha presentado su nuevo spot, con el que pretenden animar a las "Guerreras" en su camino hacia el Mundial.

Detrás de este anuncio titulado "Entre la tierra y el cielo" se encuentra un halconero de Gavarda. Kiko Benavent ha participado en la grabación, donde ha enseñado a las jugadoras la fuerza y la belleza de estos animales. Además, el vecino de Gavarda les ha mostrado cómo trabajar con las águilas para que brillen en la gran pantalla.

Benavent es un halconero de gran nivel, con años de experiencia en el entrenamiento de aves.