Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Un halconero de Gavarda, detrás del spot de las "Guerreras" para el Mundial

Kiko Benavent ha ayudado a las deportistas a trabajar con las águilas

Una de las guerreras en el anuncio con un águila.

Una de las guerreras en el anuncio con un águila. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

La Real Federación Española de Balonmano ha presentado su nuevo spot, con el que pretenden animar a las "Guerreras" en su camino hacia el Mundial.

Detrás de este anuncio titulado "Entre la tierra y el cielo" se encuentra un halconero de Gavarda. Kiko Benavent ha participado en la grabación, donde ha enseñado a las jugadoras la fuerza y la belleza de estos animales. Además, el vecino de Gavarda les ha mostrado cómo trabajar con las águilas para que brillen en la gran pantalla.

Benavent es un halconero de gran nivel, con años de experiencia en el entrenamiento de aves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents