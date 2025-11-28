El Magatzem de Ribera de Carcaixent se transforma en una estación ferroviaria a escala con más de 90 módulos

El Magatzem de Ribera de Carcaixent se transforma en una estación de trenes de vapor, eléctricos y diésel, controlados digitalmente, a pequeña escala. El público podrá visitar hasta el 14 de diciembre la exposición, organizada por la Asociación Valenciana Amigos del Ferrocarril, con la ayuda de los Amigos de la Vieta y el Ayuntamiento de Carcaixent, que cuenta con más de 90 módulos ferroviarios a escala HO y N extendidos por más de 200 metros de trazada ferroviario a escala 1:87.

Los curiosos y amantes del modelismo podrán descubrir algunas de las maquetas expuestas, que reproducen fielmente las estaciones de Benigànim, el Cabanyal, la estación de Vilches o la Estación del Norte de València. Esta segunda edición, como novedad, también mostrará las naves de la fábrica de trenes Macosa que se encontraban al lado de la estación del Norte y un pequeño trazado ferroviario modular de la escala N 1:160, más pequeña que H0, que cada día va ganando más adeptos.

Una pieza de la exposición. / Levante-EMV

A lo largo del trazado distribuido por el Magatzem de Ribera, circularán composiciones ferroviarias de distintos tipos, como trenes de alta velocidad, de gran recorrido, cercanías, mercancías o automotores, algunas de las cuales han pasado por la estación de Carcaixent, ya que la historia del municipio y de la Ribera Alta están estrechamente vinculada con el ferrocarril.

Los visitantes también podrán disfrutar de los trenes naranjeros de exportación, que salían de la comarca hacia Europa y que llegaban a embarcar en ferrys de hasta 40 vagones con destino a Dinamarca y Suecia para descargar en el puerto de Malmö, hasta llegar a su destino final en Estocolmo.