El Magatzem de Ribera de Carcaixent se transforma en una estación ferroviaria a escala con más de 90 módulos
La Asociación Valenciana Amigos del Ferrocarril organiza una exposición
El Magatzem de Ribera de Carcaixent se transforma en una estación de trenes de vapor, eléctricos y diésel, controlados digitalmente, a pequeña escala. El público podrá visitar hasta el 14 de diciembre la exposición, organizada por la Asociación Valenciana Amigos del Ferrocarril, con la ayuda de los Amigos de la Vieta y el Ayuntamiento de Carcaixent, que cuenta con más de 90 módulos ferroviarios a escala HO y N extendidos por más de 200 metros de trazada ferroviario a escala 1:87.
Los curiosos y amantes del modelismo podrán descubrir algunas de las maquetas expuestas, que reproducen fielmente las estaciones de Benigànim, el Cabanyal, la estación de Vilches o la Estación del Norte de València. Esta segunda edición, como novedad, también mostrará las naves de la fábrica de trenes Macosa que se encontraban al lado de la estación del Norte y un pequeño trazado ferroviario modular de la escala N 1:160, más pequeña que H0, que cada día va ganando más adeptos.
A lo largo del trazado distribuido por el Magatzem de Ribera, circularán composiciones ferroviarias de distintos tipos, como trenes de alta velocidad, de gran recorrido, cercanías, mercancías o automotores, algunas de las cuales han pasado por la estación de Carcaixent, ya que la historia del municipio y de la Ribera Alta están estrechamente vinculada con el ferrocarril.
Los visitantes también podrán disfrutar de los trenes naranjeros de exportación, que salían de la comarca hacia Europa y que llegaban a embarcar en ferrys de hasta 40 vagones con destino a Dinamarca y Suecia para descargar en el puerto de Malmö, hasta llegar a su destino final en Estocolmo.
