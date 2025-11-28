Una nueva redada desmantela 25 enganches ilegales a la luz en la Troneta de Alberic

Una nueva operación contra los enganches fraudulentos a la red eléctrica en el barrio de la Troneta de Alberic ha permitido desmantelar este viernes 25 conexiones ilegales. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se han desplegado por el barrio de madrugada para acompañar a los operarios de la compañía eléctrica en un dispositivo que, según fuentes consultadas, se ha prolongado hasta media mañana y en el que se han detectado 25 conexiones fraudulentas.

Efectivos de la Policía Local de Alberic desplegados este viernes por el barrio. / Levante-EMV

La historia se repite en el barrio de la Troneta. El exceso de consumo como consecuencia de este tipo de conexiones ilegales que en algunas ocasiones ocultan plantaciones de marihuana -al parecer, este viernes no se ha detectado ninguna- provoca apagones que acaban afectando a todos los vecinos y perjudican sobre todo a la gente mayor en jornadas con bajas temperaturas como las de esta semana.

Las quejas por esta situación del alcalde de Alberic, Toño Carratalá, han sido repetidas en los últimos años y también las intervenciones policiales en las calles de la Troneta. Las redadas de la Guardia Civil se han sucedido en los últimos años para tratar de atajar un problema que es repetitivo. Valga como ejemplo que en los primeros seis meses del año se habían desmantelado en este barrio de Alberic más de 40 enganches ilegales al fluido eléctrico y este viernes se ha detectado y anulado otros 25.

Indignación e impotencia

Carratalá expresaba esta mañana un sentimiento de indignación e impotencia y reclamaba a las fuerzas de seguridad y a la justicia «la máxima contundencia con la gente que está amargando la vida a los pobres vecinos que pagan religiosamente las facturas». Paralelamente, indicaba que estos controles responden a las peticiones que realiza el ayuntamiento.

El alcalde de Alberic se mostraba especialmente crítico con Iberdrola, ya que considera que la compañía eléctrica es la que tiene que dar una solución a este problema «recurrente» que se prolonga ya «demasiado tiempo». «Tenemos una red antigua, los transformadores son viejos y cuando hay un exceso de consumo como está pasando los cortes de suministro son prácticamente diarios. La compañía eléctrica se comprometió a hacer una una red nueva, presentaron incluso el proyecto, pero los problemas no se acaban y los vecinos no ven solución. La empresa tiene un contrato con los vecinos y tiene la obligación de prestar servicio», incide el alcalde, que advierte de que la gente mayor que se queda sin suministro es la que más sufre estos cortes. El alcalde considera que, además de modernizar la red de suministro, la compañía debería dotar a la misma de una mayor potencia para evitar que los robos que pueda sufrir por este tipo de enganches fraudulentos puedan afectar al resto de vecinos.

Carratalá se muestra dispuesto incluso a presentar una denuncia en el juzgado para forzar a la compañaía a aplicar soluciones definitivas al considerar que los reiterados cortes de suministro «representan un problema que afecta a la salud de los vecinos». El alcalde de Alberic ya elevó en su día una denuncia a la fiscalía por esta situación, aunque finalmente fue archivada.