La peña taurina Tercio de Quites resurge en Cullera tras veinte años de inactividad

La peña taurina Tercio de Quites de Cullera, una de las asociaciones históricas de la afición taurina en la localidad, culminará este mes su proceso de recuperación con la inauguración oficial de su sede social este sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas, en el antiguo casal de la Falla Taüt.

Los socios de la peña ultiman la decoración de la sede en una imagen reciente. / Joan Gimeno

Fundada en 1970, la peña Tercio de Quites desarrolló durante décadas una intensa actividad en Cullera. La entidad organizó conferencias, jornadas de divulgación, exhibiciones taurinas y editó diversas publicaciones especializadas. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra la difusión del pasodoble «Tercio de Quites», obra del compositor cullerense Rafael Talens, interpretado habitualmente en certámenes y conciertos locales.

A lo largo de su trayectoria, la peña ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Bronce al Mérito Taurino en 1994. Ese mismo año, la entidad otorgó su trofeo conmemorativo del 25º aniversario al matador José Miguel Arroyo “Joselito”, premiado por su brillante actuación en la Feria del Pilar de Zaragoza. En el año 2000, la peña distinguió además a Juan Mora “El Califa” como Matador Revelación.

Un legado preservado y un nuevo impulso

Tras un largo período de inactividad, el archivo documental de la peña quedó bajo la custodia de Romualdo Casanova Redondo, socio que preservó durante veinte años la memoria histórica de la entidad. La refundación impulsada en junio de 2025 por un grupo de aficionados ha permitido recuperar la actividad y actualizar la estructura organizativa de la peña.

La nueva junta directiva está encabezada por Alejandro Mengual como presidente y está integrada por Manuel Franco (vicepresidente), Leticia González (secretaria) y Mari Carmen Bohigues (tesorera). Completan el equipo directivo Vanessa Peñalosa, Ruperto Montalvo y Carla Franco, esta última a cargo del área de juventud.

Cullera, referente comarcal de los festejos taurinos

La refundación de Tercio de Quites se produce en un municipio donde los festejos taurinos mantienen una presencia consolidada. Cullera es una de las localidades de la Ribera Baixa con mayor tradición en la organización de “bous al carrer”, celebraciones que reúnen cada año a miles de vecinos y visitantes y que continúan siendo un elemento distintivo del calendario festivo local.

Con el retorno de Tercio de Quites, Cullera contará oficialmente con dos peñas taurinas en activo, sumándose a la ya consolidada Peña Taurina El Burladero.