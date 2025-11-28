Los vecinos alertan del peligro que representa para los usuarios el mal estado del Camí Vilella

Vecinos de la partida de Vilella han recogido cerca de 200 firmas para solicitar al Ayuntamiento de Alzira que repare el camino que conecta la avenida de Carcaixent (antigua CV-41) con la Avinguda de la Ribera, que con una longitud de 651 metros discurre junto a la estructura del frustrado centro comercial y presenta numerosos desperfectos con «desniveles considerables» y estrechamientos en diferentes puntos del trazado.

Tres representantes de este colectivo de vecinos se han reunido con integrantes del equipo de gobierno (el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis; el de Obras, Vicent de la Concepción, y el de Servicios para la Ciudad, Enrique Montalvá) y una técnica del área de Urbanismo, a los que expusieron el peligro que representa el mal estado de esta calle tanto para los peatones como para patines, bicicletas y cualquier tipo de vehículo.

Estos vecinos exponen que el denominado Camí Vilella es de titularidad municipal desde el año 2019 por lo que consideran «difícil de entender que no se hayan reparado en todo este tiempo los numerosos desperfectos ocasionados por las obras del centro comercial» que, según inciden, actualmente se han incrementado «por la ausencia de mantenimiento tanto en el asfalto como en la iluminación y la señalización».

Los promotores de la recogida de firmas exponen que el ayuntamiento destinó en 2014 141.460 € a la adecuación provisional de este camino cuando no era municipal. «Pasados once años de aquella actuación, continuamos en la situación de extremo abandono y provisionalidad de esta zona urbana de Alzira», denuncian.

Los representantes del colectivo pidieron a los concejales que adecúen este camino y que lo recuperen para uso y disfrute de la ciudadanía, «enlazando el casco urbano con la Avinguda de la Ribera y l’Anell Verd de una forma segura, reverdeciendo y limpiando un espacio que es de su competencia», inciden. Los vecinos consideran que se trata de una cuestión de voluntad política acometer acciones para dignificar esta zona.