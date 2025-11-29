El Alzira FS, ante el reto de puntuar frente a uno de los mejores visitantes de Primera

El segundo mejor equipo fuera de casa visita el domingo el Palau d’Esports en el inusual horario de las 13 h. El Family Cash Alzira FS se enfrentará al Quesos el Hidalgo Manzanares, equipo que ha sufrido tres derrotas y un empate en las cuatro visitas a cancha ribereña. Además, ha sido un equipo talismán para los alzireños. Contra los manchegos se logró una clasificación en Copa cuando el Family estaba en Segunda. Se consiguió en su pista la primera victoria hace dos temporadas en Primera División y en el Palau se les ganó en la penúltima jornada de liga, lo que daba esperanzas de permanencia en la visita al Betis. “Ahora todo es muy diferente. Tienen un equipo muy compacto que ha ganado 1-6 al Jaén, 5-6 al Peñíscola y en la última jornada 2-3 al Barça, con una media de 4’33 goles por partido”, explicó el técnico Braulio Correal.

Pese a acabar el año pasado decimoterceros, han hecho pocos fichajes pero de calidad: Eloy de Pablos del Movistar Inter, Khalid del FC Barcelona, Tony del Xota y el afgano Gholami del Water Resources. “A ellos se unen el portero Antonio Navarro, que ha ido varias veces convocado con la selección, Deivao, Dani, Javi Alonso o Antoñito y Alvarito”, añadió Correal, quien valora “la velocidad de este equipo en las contras, a las que tendremos que estar muy atentos”. Se espera que el rival esté acompañado por 80 o 100 aficionados de la localidad manzanareña. Braulio seguirá sin poder contar con Darrieer, que encara la recta final de su recuperación, y los lesionados de larga duración, Joan y Peiró.

Copa

Toda vez que han acabado los últimos partidos de Copa del Rey esta semana, se ha realizado el sorteo de octavos de final y el Family tendrá que enfrentarse a otro Primera División, el Viña Albali Valdepeñas, en su temida cancha, el pabellón Virgen de la Cabeza, donde hace tres semanas perdió 1-0. El partido se jugará el 9 o 10 de diciembre, pocos días después de visitar al Jaén y antes de recibir al Noia en la misma semana.