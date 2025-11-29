Cuatro de cada diez pisos del Raval están vacíos y superan el medio siglo de antigüedad

El Ayuntamiento de Algemesí busca integrar el barrio del Raval, la zona más vulnerable del municipio y una de las más pobres del territorio valenciano, con el resto del entramado urbano para convertirlo en un espacio más atractivo y accesible, no solo para los vecinos de esta zona, sino para toda la ciudadanía del municipio. Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre supusieron un punto de inflexión, ya que la riada demostró que la reconstrucción del barrio debe ser planteada desde una perspectiva de resiliencia y con una mayor seguridad para los residentes. Para ello, el actual equipo de gobierno (PP y Vox) propone reducir la densidad de viviendas con el objetivo de minimizar los problemas de convivencia vecinal y elevar la calidad de vida de los residentes. A ello se sumará el derribo de las viviendas de la avenida de Carlet -la zona más cercana al río-, que ya no será suelo urbanizable.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana, en la cual trabaja el ayuntamiento, contempla reducir en un 48 % el número de viviendas. Concretamente, el documento actual recoge que el Raval puede albergar 1.302 viviendas y 3.255 habitantes -si se aplica la ratio de 2,5 personas por casa-, por lo que se recoge que «es un barrio con una densidad residencial alta». Tras los cambios en la normativa, la previsión del ayuntamiento es que el barrio cuente con 623 viviendas y 1.557 habitantes. El ayuntamiento reconoce en el informe, y tras analizar los datos del padrón municipal, que la zona alberga una gran cantidad de casas desocupadas. Así, mientras la mayoría de viviendas unifamiliares están habitadas, el 40 % de los edificios plurifamiliares no se encuentran actualmente ocupados.

Otra de las problemáticas a las que se enfrenta este barrio es la antigüedad de las viviendas, ya que solo dos edificios fueron construidos hace cerca de treinta años, mientras que la mayoría se construyeron hace cerca de 50 años. El documento refleja que no existen edificaciones con una antigüedad menor de diez años. «Nos viene a decir que a los ciudadanos de la población no les motiva ir a vivir y establecerse en el Barri del Raval», señalan en el documento.

El ayuntamiento, como ha informado este diario, trabaja en la modificación de este plan, que, a su vez, facilitará la reconstrucción del barrio, que fue el más golpeado por la dana debido a su cercanía al río Magro. En el informe, el ayuntamiento reconoce que el barrio «está marcado por las condiciones de marginalidad y deficiencia de servicios», ya que se trata de un espacio «incompleto», que carece de equipamientos. Por ello, Algemesí prevé construir un edificio administrativo en una de las calles de acceso al barrio para conectar al vecindario de la localidad con el Raval. En palabras del alcalde, José Javier Sanchis, el inmueble estaría situado cerca de las vías de tren que separan esta zona del resto de la ciudad para que «la gente del pueblo entre al barrio y cruce el túnel que les separa para ser atendido en este edificio que alberga infraestructuras municipales». A ello se sumaría la construcción de más zonas verdes y la dotación de más equipamiento y servicios.

Edificaciones antiguas

El consistorio también proyecta reducir las alturas de los edificios, por lo que se pasaría de seis plantas a tres con el objetivo de disminuir la densidad de edificación. No obstante, el ayuntamiento reconoce que el tipo de construcción más conveniente en este barrio es el de la vivienda unifamiliar para romper con la situación actual de aislamiento del barrio. El objetivo de esta modificación es evitar la proliferación de narcopisos, enganches ilegales u okupaciones, que provocan numerosos problemas vecinales. Además, estos grandes bloques también se convierten en un punto de acumulación de suciedad y de vertidos incontrolados.

El ayuntamiento también incluye en esta modificación la instalación de más zonas ajardinadas y una reordenación del barrio. Para ello, busca vertebrar y unir las distintas zonas del barrio a través de un eje central longitudinal.