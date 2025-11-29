Nuevas bajas agravan la crisis en el PSOE de Sollana

La crisis interna en el PSPV de Sollana se agrava con la baja de otros siete militantes. Este nuevo episodio se produce tras la dimisión del ya expresidente comarcal del PSPV y exportavoz local, Ferran Sebastià, al que siguieron afiliados del sector crítico a la actual ejecutiva que encabeza Mari Carmen Felip. Pese a la guerra de cifras sobre el número de bajas, todo apunta que se trataba de un grupo reducido, previsiblemente cuatro afiliados. De hecho, la dirección local atribuyó la marcha de Sebastià al expediente disciplinario que tenía abierto.

Los siete militantes que ahora seguirán sus pasos atribuyen su decisión a «la falta de democracia interna» y a «la deriva autoritaria» que, según afirman, ha marcado la gestión de la secretaria general de la agrupación de Sollana, Mari Carmen Felip. Con estas nuevas bajas, el número total de renuncias acumuladas en los últimos tres años ascendería a 18.

El conflictivo derivado de la confección de listas municipales en los años 2022 y 2023 dio paso a este goteo de bajas. Las cifras que barajan los dos sectores enfrentados no coinciden. Según Ferran, apenas quedan media docena de militantes mientras Felip cifra en 28 el censo de la agrupación.

Julio Gordillo, que ejerce como portavoz del grupo que ha causado bajo, recuerda que hace casi tres años denunciaron ante la Secretaría de Organización del PSPV que la agrupación no celebraba las asambleas ordinarias que exigen los estatutos -al menos una cada seis meses- y, pese a ello, «no se ha convocado ninguna en este periodo».

El grupo crítico sostiene que esta falta de vida orgánica responde al hecho de que «la mayoría de la asamblea estaba en contra» de las decisiones de Felip, tanto en su nombramiento como candidata a la alcaldía —«designada desde València sin asamblea», señala— como en su posterior elección como secretaria general.

Estos ya exmilitantes recuerdan que la votación para elegir a la nueva dirección se convocó «en pleno día laborable y cuando el candidato alternativo (Ferran Sebastià) estaba de viaje de novios», lo que —afirman— limitó la participación y favoreció a Felip.

Denuncian además que varios militantes críticos no recibieron ninguna notificación de la convocatoria de la asamblea extraordinaria, lo que documentaron en un escrito dirigido a la mesa con las firmas de los afectados.

Los exmilitantes también reprochan a la actual dirección local el que consideran «el peor resultado electoral» del PSPV en la historia del municipio, logrando únicamente dos concejales en las últimas elecciones municipales. Aseguran que pidieron responsabilidades internas, pero que estas nunca se llegaron a asumir. "Si no se revierte esta tendencia el PSPV de Sollana corre el riesgo de quedar «en mínimos históricos», con una estructura orgànica debilitada y un cuerpo afiliativo que —según sus cálculos— podría situarse "por debajo de las veinte personas.