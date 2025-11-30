El Alzira FS salva un punto con el portero Pereira como héroe (3-3)

“Sumar siempre es importante y si es contra un equipazo como este, más”. Así ha valorado el técnico Braulio Correal el empate a tres obtenido por el Family Cash Alzira contra el Quesos El Hidalgo Manzanares. Los alzireños hansido capaces de encajar menos goles de los que el segundo mejor visitante conseguía de promedio lejos del Antonio Caba. Aun así, el cuarto punto no le acerca a la salvación sino que le deja a ocho puntos después de la victoria del Servigroup Peñíscola sobre el Industrias García que deja a los de Santa Coloma en la primera posición de salvación.

Ivi disputa un balón bajo la atenta mirada de Rubi. / Alzira FS

El partido ha tenido un ritmo trepidante a lo largo de los 40 minutos, en los que la velocidad de los manchegos era contrarrestada con un enorme trabajo de los valencianos. Las contras son su punto fuerte y, sin embargo, ha sido con un contragolpe lanzado por Pereira y conducido por Cristian Povea con el que los ribereños se adelantaban en el marcador a los cinco minutos. Los manzanareños respondían un minuto después con el gol de Javi Alonso y mediado el primer tiempo, Yunii se iba de tres rivales por velocidad y fuerza y su potente chut era despejado por el internacional Antonio Navarro, pero introducido a gol por Eloy de Pablos. Las ocasiones se alternaban, aunque con mayoría visitante, y con un pase en diagonal de Eloy, Humberto marcaba el empate a placer en el segundo palo a falta de 3’40”. Cuando fenecía el primer acto, a 22” para la bocina, Cristian Povea arrancaba hacia el área y era cogido por su defensor hasta caer dentro de ella. Braulio pedía revisión VIR y los árbitros se reafirmaban en la falta. El propio Povea la servía a su tío Ivi, que tras realizar un recorte enviaba el cuero a la escuadra para delirio de los más de 1.500 espectadores del Palau. Una vez más, la alegría apenas duraba en el Palau y a 0’8 segundos del descanso Raúl Campos culminaba otra contra en el 3-3.

Braulio Correal da instrucciones a sus jugadores durante el partido. / Alzira FS

El empate pudo convertirse en el 3-4 tras marcar Humberto. Sin embargo, los árbitros señalaban mano previa en el control después de que el balón rebotara previamente en el poste. Pereira se ha convertido en el héroe alzireño con múltiples paradas como lo fue en el tramo final Antonio Navarro, que sacaba dos chuts de Pablo García y Rubi. En los dos últimos minutos, los alzireños defendieron a la perfección el cinco para cuatro.

El próximo sábado, el Family Cash jugará en Jaén contra el conjunto andaluz que ha tenido un inicio irregular de liga.