Un ceramista alzireño decora un hotel de Nueva York tras trabajar para el futbolista James Rodríguez en Bogotá

De Kazajistán a Nueva York, pasando por los lugares más exclusivos del planeta. La obra del ceramista alzireño Xavier Claur ha traspasado tantas fronteras que hasta al propio artesano, con una trayectoria profesional que supera las cuatro décadas, tendría dificultades para enumerar el largo listado de restaurante u hoteles de lujo, entre otros edificios, en los que uno podría encontrarse con azulejos, murales u otros ornamentos que han salido de su taller.

A Claur, que cumplirá 66 años en cuestión de días, el trabajo no se le acaba. Y, a diferencia de lo que podrían pensar muchas personas de su edad, eso le congratula. «Si no hiciera esto, ¿a qué me dedicaría, a ver obras?», bromea sobre la afición que se le atribuye a los jubilados. «No tengo ganas de parar, esto es muy divertido y, mientras pueda, seguiré trabajando», comenta.

Mientras prepara la feria navideña de artesanía de València, ultima el encargo de un mural cerámico que podrá verse en un restaurante de Casablanca (Marruecos). No es el único, también atenderá la petición de la cadena Only You para su hotel de Nueva York, al que suministrará pavimentos, azulejos para cuartos de baño y murales. También aportó su saber hacer para otro establecimiento de dicha cadena, concretamente en Madrid.

Recientemente, se ha encargado de diseñar el fondo de una piscina de un complejo turístico de Málaga. Entre su lista de clientes se encuentra, igualmente, la estrella del fútbol mundial James Rodríguez, para quien elaboró un mural cerámico que preside el restaurante que abrió en Bogotá. Hace unos años también realizó un increíble trabajo que sirvió de homenaje a Lina Morgan en la parada de metro de La Latina, en Madrid.

Claur muestra su trabajo en el lujoso hotel Palace de Madrid. / Levante-EMV

Red de contactos

Mientras la rama más artesanal del oficio se marchita, sin apenas relevo generacional, Claur siempre se trae algo entre manos. «Son muchos años en el sector, tenemos una red de contactos muy importante entre arquitectos, diseñadores e interioristas que saben que siempre decimos que sí a todo lo que nos proponen. Nos encantan las emociones y los retos», explica el veterano ceramista, que también es autor de los regalos que el Ayuntamiento de València ofrece cada año a las falleras mayores de la ciudad.

Esa es una de las claves de su éxito. El alzireño ofrece exclusividad, algo que los clientes más exigentes siempre reclaman. Especialmente cuando se trata de hoteles de cinco estrellas o restaurantes de cocineros de la talla de Quique Dacosta, en cuyo local arrocero de Londres se pueden encontrar piezas elaboradas por el propio Claur o en su taller, en el que trabajan seis personas. Aunque no la única. «Siempre hemos intentado estar a la última en todo. Desde comprarnos un fax mientras otros compañeros nos miraban raro hasta abrirnos un canal de YouTube, a través del cual nos salió un trabajo en un restaurante de Inglaterra. También hemos aprendido de nuestros errores y de los que cometían los demás», indica.

Claur ha esparcido pedacitos de Alzira por medio mundo. Y lo sigue haciendo. Algo que, reconoce, es un «orgullo». «Jamás me imaginé que podía llegar a hacer todas estas cosas. Siempre he pensado que soy un alfarero intentando vivir de su oficio, nada más», concluye.