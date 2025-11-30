Fallece el artista fallero de Cullera Enrique Tur

La localidad de Cullera llora la muerte de Enrique Tur Artés, reconocido artista fallero especializado en monumentos infantiles cuya dedicación, talento y compromiso con la cultura local han dejado una huella imborrable en el municipio.

Enrique Tur fue durante años uno de los nombres propios del mundo de las fallas infantiles en Cullera. Su creatividad, sensibilidad artística y su capacidad para dar vida a monumentos llenos de expresividad lo convirtieron en un referente admirado tanto por profesionales del sector como por las comisiones falleras y los vecinos de la ciudad. Su obra destacó siempre por su ternura, su técnica depurada y su profundo respeto por la tradición fallera.

Además de su labor artística, Enrique Tur desempeñó un papel esencial en la vida festiva y cultural de la ciudad. En los últimos años, junto con la Asociación de Portadores de la Aurora de San Antonio, asumió la responsabilidad de organizar las fiestas de Sant Antoni Abad, una de las celebraciones más queridas y arraigadas en Cullera. Su implicación fue tan destacada que llegó a ser presidente de dichas fiestas, consolidándose como una figura clave en su recuperación, mantenimiento y proyección.

Su fallecimiento ha generado una oleada de afecto y reconocimiento en la sociedad cullerense. Amigos, familiares, portadores, falleros e innumerables vecinos destacan hoy su humanidad, su entrega y su pasión por engrandecer las tradiciones del pueblo.

Con la muerte de Enrique Tur Artes, Cullera pierde a uno de sus grandes defensores culturales, pero su legado perdurará en cada falla infantil, en cada fiesta de Sant Antoni y en el recuerdo agradecido de toda la comunidad.

Descanse en paz.