Piden siete años de prisión para dos hombres que robaron un móvil a golpes en Alzira
La víctima necesitó tratamiento quirúrgico odontológico urgente
Juzgan este martes a dos hombres acusados de robarle el teléfono móvil a un tercero tras golpearle en una calle de Alzira. Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de agosto de 2020 cuando los encausados abordaron a la víctima que caminaba con el teléfono a la vista por una calle de la capital de la Ribera Alta. Según mantiene la acusación pública, los dos procesados le exigieron que les dieran el móvil y le propinaron un puñetazo en la cara que comportó que terminara cayendo al suelo. A continuación, le quitaron el terminal y huyeron.
La víctima necesitó tratamiento quirúrgico odontológico urgente, ya que perdió dos dientes y se fracturó otro a consecuencia de la agresión. La Fiscalía solicita inicialmente para cada uno de los acusados una pena de prisión de siete años por los delitos de robo con violencia y lesiones agravadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- Fallece un hombre de 89 años tras ser atropellado por un camión en Algemesí
- Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic
- Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
- El avance del Manhattan reactiva la venta de solares con precios de hasta 600 €/m²