Piden siete años de prisión para dos hombres que robaron un móvil a golpes en Alzira

Juzgan este martes a dos hombres acusados de robarle el teléfono móvil a un tercero tras golpearle en una calle de Alzira. Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de agosto de 2020 cuando los encausados abordaron a la víctima que caminaba con el teléfono a la vista por una calle de la capital de la Ribera Alta. Según mantiene la acusación pública, los dos procesados le exigieron que les dieran el móvil y le propinaron un puñetazo en la cara que comportó que terminara cayendo al suelo. A continuación, le quitaron el terminal y huyeron.

La víctima necesitó tratamiento quirúrgico odontológico urgente, ya que perdió dos dientes y se fracturó otro a consecuencia de la agresión. La Fiscalía solicita inicialmente para cada uno de los acusados una pena de prisión de siete años por los delitos de robo con violencia y lesiones agravadas.