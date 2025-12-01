Alberic estrecha el cerco a la delincuencia en la Troneta: controles e incautaciones de droga tras desmantelar 25 enganches ilegales

Fin de semana intenso en Alberic. La Policía Local y la Guardia Civil han patrullado y realizado numerosos controles en el barrio de la Troneta tras la operación contra los enganches fraudulentos a la red eléctrica desarrollada en la madrugada viernes, tal y como avanzó Levante-EMV. Aunque no se han detectado plantaciones de marihuana, sí se han incautado pequeñas dosis de droga.

Y el cerco sobre el barrio continuará estos días. "La presión va a seguir, el operativo permanece activo, seguiremos reforzando los controles y coordinándonos con todos los cuerpos de seguridad", ha asegurado el alcalde, Toño Carratalá. De hecho, este mismo lunes, la vigilancia en el lugar se mantenía, especialmente, tras los enganches fraudulentos desmantelados el viernes, que la presencia de agentes intentaba evitar que se repitieran.

Carratalá ha insistido en que el ayuntamiento "pone todos los recursos que tiene a su alcance". Al respecto, ha detallado que los agentes del cuerpo de policía de la localidad realizan horas extraordinarias estos días para, junto a la Guardia Civil, reforzar las labores de seguridad. "Alberic merece vivir con normalidad y, al respecto, nuestro compromiso es claro: no bajaremos la guardia", ha asegurado.

Patrulla policial desplegada en el barrio de la Troneta de Alberic. / Levante-EMV

Durante los controles realizados a lo largo del fin de semana, se han incautado varias dosis de droga en vehículos. También se han realizado varias denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana y los agentes han identificado a algunas personas por conductas incívicas o delictivas.

El alcalde prevé convocar, de cara a la próxima semana, una junta local de seguridad a la que ha invitado a la delegada del Gobierno para abordar el problema. "La situación genera malestar en muchas familias que ven cómo algunos de sus vecinos deciden vivir al margen de la ley y de las normas de convivencia", señala Carratalá, que prosigue: "Reclamaremos, una vez más, una mayor dotación de efectivos de la Guardia Civil y que se actúe con toda la contundencia que permite la ley".