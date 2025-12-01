Vaivén
El alcalde de Cullera corrige a Pradas: "El Magro desemboca en Algemesí"
La exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, manifestó en "Salvados" que el Magro finaliza en Cullera tras ser preguntada por Gonzo
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha corregido a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en sus redes sociales tras su entrevista en el programa "Salvados", donde explicó su trabajo durante el día de la dana.
Durante el programa, Gonzo le preguntaba si sabía dónde desembocaba el río Magro, a lo que Pradas le respondió que en Cullera. Ambos concluían que a eso se debía la llamada de Mazón a Mayor durante aquella trágica jornada. Tras estas declaraciones, el primer edil de la localidad le recordaba a Pradas en su red social X que "en Cullera desemboca el Júcar, el Magro lo hace en Algemesí, obvio que se juntan las aguas, pero hay que hablar con más propiedad".
Mayor, además, volvía a recordar el tono de aquella llamada. "El tono no fue ni de emergencia ni de preocupación. No teníamos president y la consellera iba bastante perdida", reivindicaba en sus redes sociales.
