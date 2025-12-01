Almussafes aprueba un presupuesto de casi 20 millones ya libre de intereses tras dejar a cero la deuda

El Ayuntamiento deAlmussafes ha aprobado un presupuesto municipal de 19,66 millones de euros para 2026, lo que representa un 2,58% más que en 2025. Así lo ha aprobado este lunes el pleno municipal, reunido en sesión extraordinaria, con los votos a favor del PSOE (8 concejales) y en contra de Compromís (3 concejales) y el Partido Popular (2 concejales). En las cuentas generales del próximo ejercicio presupuestario destaca la apuesta por el gasto social, la implementación de una nueva ayuda en políticas de empleo destinada a la creación de startups, el incremento de un 125% del gasto destinado al contrato programa de Servicios Sociales, la subida en un 3% en seguridad y movilidad ciudadana, entre otras cuestiones.

En este sentido, el alcalde, Toni González, destaca el esfuerzo que ha supuesto la total amortización de la deuda viva que el ayuntamiento mantenía con entidades financieras y que ascendía a 1.500.000 euros. Una amortización que se ha completado hace unas pocas semanas y que supone que desaparezcan los intereses de deuda del capítulo III del presupuesto y que el ejecutivo local inicie el nuevo año con una administración local libre de deuda y preparada para afrontar una mayor número de inversiones.

González ha defendido que este presupuesto “pretende mantener el compromiso electoral con los ciudadanos de Almussafes, dentro de las posibilidades que da la restricción presupuestaria de los ingresos y manteniendo en condiciones óptimas la prestación de todos los servicios públicos”. El primer edil asegura que, “en las cuentas aprobadas priman los gastos de carácter social y las mismas están abiertas a futuras modificaciones de partidas para su financiación a cargo del remanente del 2025”.

Políticas sociales y de empleo

En estos nuevos presupuestos vuelve a destacar la apuesta del ejecutivo local por las políticas sociales y de empleo. En concreto, se ha creado una nueva línea de ayuda municipal para la promoción de la ocupación destinada a la creación de startups en Almussafes, que complementa la subvención que ya existía para apoyar a las personas emprendedoras, que pueden recibir hasta 3.000 euros de subvención por apertura de sus negocios.

La primera teniente de alcalde, Davinia Calatayud, asegura que se mantiene la consignación presupuestaria destinada a las asociaciones cívicas y culturales. Entre los conceptos que verán incrementada su inversión en 2026 dentro de las políticas sociales destacan, en el apartado educativo, el aumento de la dotación de la subvención nominativa para financiar el transporte escolar en autobús al IES Almussafes y la subvención destinada a la adquisición de libros de texto, material escolar, matrícula y transporte para el alumnado de Bachiller, ciclos formativos y estudiantes universitarios. Asimismo, se dotan de mayor presupuesto las subvenciones a los clubes deportivos y deportistas, concretamente las ayudas a Jóvenes Deportistas, las destinadas a la adquisición de material inventariable y a los eventos deportivos extraordinarios.

“En cuanto a la subvención para el alquiler de la vivienda, se mantendrá en las mismas cuantías, pero con cargo al remanente de tesorería de 2025”, confirma Davinia Calatayud.

Inversiones reales

El ejecutivo local acometerá un amplio paquete de inversiones el próximo año con el remanente de tesorería. “El ahorro conseguido, fruto de nuestra buena gestión económica nos va a permitir ejecutar un amplio programa de proyectos urbanísticos, algunos de ellos cofinanciados a través del Plan de Inversiones de la Diputación 2024-2027 y otros con fondos propios, durante el próximo año 2026”, destaca el primer edil.

En este sentido, el ejecutivo local renovará el parque de Les Eres, con la construcción de una zona de calistenia y parkour y con un gimnasio al aire libre, continuando con la apuesta de promoción del deporte en los diferentes espacios públicos al aire libre. Asimismo, en 2026 se iniciarán las obras de construcción de una pista de atletismo en la zona deportiva colindante a la Pista Polivalente y se continuará desarrollando el plan de accesibilidad en las vías públicas, íntegramente sufragadas por el consistorio municipal.

Con cargo al Plan de Inversiones de la Diputación está prevista la reforma integral del Parque de Las Palmeras, la cobertura de la pista de fútbol sala del polideportivo municipal y la construcción de nuevos vestuarios y baños en el campo de fútbol Pablo Marí del recinto deportivo.

“Fruto de nuestra excelente gestión para conseguir que el pueblo de Almussafes tenga el Ayuntamiento saneado y libre de deuda, acabamos de abonar todo el saldo pendiente de amortización con las entidades bancarias, que ascendía a 1.500.000 euros”, concluye el alcalde.