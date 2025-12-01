Barrachina destaca en Carlet que la producción ecológica ya alcanza el 20 % de la superficie agraria

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca destina destina 10,4 millones de euros a la agricultura ecológica en la Comunitat Valenciana en una aportación que consiste en 9,2 millones de euros a la producción ecológica en la Comunitat Valenciana a través de la Política Agraria Común, y 1,2 millones en concepto de ayudas para la certificación.

Además, se destina una línea específica de apoyo al Comité de Agricultura Ecológica (CAECV), y otra a la ganadería ecológica en prácticas extensivas.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado este lunes la sede del CAECV en Carlet, donde ha destacado la consolidación de la producción ecológica en la Comunitat Valenciana, que alcanza el 20 % de superficie agraria utilizada, casi duplicando la media europea (11,2 %) y española (11 %).

Barrachina ha subrayado que en la actualidad hay 480 municipios en la Comunitat Valenciana en la que hay presencia de producción certificada, lo que supone el 88,5 % del total del territorio y ha destacado que “el 30 % de las explotaciones ecológicas están lideradas por mujeres”, además de que la edad media de los agricultores es de 50 años, “15 años por debajo de la agricultura convencional”.

En este sentido, el conseller ha recordado la orden de ayudas de 29 millones de euros para jóvenes y nuevas incorporaciones al campo, en la que se prima con una mayor puntuación en la baremación a aquellos titulares que opten por la producción ecológica certificada.

Garantía de calidad

La producción ecológica tiene cada vez más demanda entre los consumidores y, en paralelo, aumenta el número de productores que solicitan el certificado de producto ecológico al CAECV. De ahí el apoyo de la Conselleria de Agricultura, con una línea de ayudas a la certificación de la producción ecológica en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2025, con una dotación de 1,2 millones de euros.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar parte de los gastos derivados de la certificación de los productos agroalimentarios, con el objetivo de fomentar la producción ecológica en la Comunitat Valenciana. Al mismo tiempo, permiten ofrecer a los consumidores una garantía contrastada de que los productos cumplen una serie de requisitos de calidad y sostenibilidad. En este sentido, el conseller ha subrayado que “trabajamos con el CAECV como garantía para que los consumidores sepan que compran un producto que cumple totalmente con las normas de producción ecológica”.