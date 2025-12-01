El belén monumental de Cullera crece aún más en su 50 aniversario

El tradicional belén monumental de Miguel Ángel Falcó, uno de los más emblemáticos y destacados de la Navidad valenciana, ha inaugurado en Cullera su 50º aniversario. Con más de 3.000 figuras artesanales y una superficie expositiva que supera los 100 metros cuadrados, esta obra se consolida como una de las representaciones pesebristas más grandes y veteranas de la Comunitat Valenciana.

Detalle del nacimiento compuesto por más de 3.000 piezas artesanales. / Joan Gimeno

La inauguración y bendición del belén se ha celebrado este domingo 30 de noviembre, acompañada por las actuaciones de la Coral Stella Maris y los coros infantiles del Ateneu Musical y de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia. Por segunda vez en su historia, el belén ha salido de la casa de su autor debido a su creciente magnitud, y se puede visitar actualmente en la planta baja de la Residencia Municipal de Cullera. La primera ocasión en la que se expuso fuera del domicilio del autor fue hace más de 30 años, en la parroquia de la Sang.

La entrada es gratuita y el belén permanecerá abierto todos los días hasta el 6 de enero, en horario de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. Excepcionalmente, los días 24, 25 y 31 de diciembre únicamente se podrá visitar por la mañana, y el 1 de enero solo por la tarde.

Medio siglo de tradición

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, destacó la dedicación de Miguel Ángel Falcó: «Hay tradiciones que no solo resisten el paso del tiempo, sino que crecen con él y se hacen más grandes y queridas. Son ya 50 años de vida, y lo hace con más fuerza que nunca, necesitando un escenario más amplio: más de 3.000 figuras artesanales, más de 100 metros cuadrados de escenas, paisajes y detalles minuciosos que convierten la visita en un auténtico viaje».

Otra de las escenas del belén monumental de Falcó. / Joan Gimeno

«En Cullera, cada Navidad tiene un latido propio, un latido que proviene de las manos de un hombre que lleva medio siglo transformando la magia de la Navidad en arte. Miguel Ángel ha creado un auténtico universo navideño donde cada año descubrimos nuevas propuestas», añadió el alcalde.

El arte del detalle

Durante estos 50 años, Miguel Ángel Falcó ha construido, ampliado y perfeccionado este belén, combinando miles de figuras con decenas de escenas y elementos que ofrecen una experiencia única. Una pasión familiar que comenzó en su casa, donde su padre también compartía esta afición.

El belén, impulsado por el Ayuntamiento de Cullera, se ha convertido en una cita obligada en la agenda navideña del municipio, atrayendo visitantes de poblaciones cercanas y de toda la Comunitat Valenciana.

Miguel Ángel Falcó ha dedicado cuatro meses de trabajo al montaje de un belén cargado de detalles. / Joan Gimeno

Las figuras están realizadas en pasta de madera y barro y su montaje ha requerido cuatro meses de intenso trabajo. Entre las escenas representadas se encuentran el nacimiento, la anunciación a la Virgen, la visita a Santa Isabel, el sueño de José, el peregrinaje y la posada, la adoración de los pastores, el Rey Herodes, la cabalgata de los Reyes, el degollamiento de los inocentes, la huida a Egipto o la presentación en el templo, entre otras.