El comercio de Benifaió da la bienvenida a la Navidad con una feria
Numerosos asistentes conocen la oferta local y aprovechan para realizar sus compras
La Asociación de Comercios y Empresas de Benifaió ha dado la bienvenida a la Navidad con una feria en la que los negocios locales han sido los protagonistas durante el fin de semana. En el interior del mercado municipal, han mostrado su amplia variedad de productos y han recibido numerosos visitantes, que ya han podido realizar algunas de sus compras navideñas.
La alcaldesa, Marta Ortiz, acompañada por miembros de la corporación municipal, inauguró la feria junto a la presidenta de ACEB, María José Martinez.
Además de la amplia variedad de productos a la venta, los más pequeños pudieron disfrutar de diversos talleres y ofertas lúdicas para disfrutar de un agradable ambiente navideño.
El ayuntamiento y los colectivos de Clavarios de la Divina Aurora y las Clavariesas de la Mare de Déu d’Agost han colaborado con la asociación comercial con motivo de la feria.
