Un estudio sobre la vulnerabilidad del litoral gana el premio de investigación de Cullera
El trabajo de Natalia Varandela pone de relieve cómo el ascenso progresivo del nivel del mar, junto con la intensificación de los temporales y episodios meteorológicos extremos incrementan el riesgo de inundación de zonas costeras
La Cátedra “Ciutat de Cullera” de la Universitat de València ha entregado este lunes del VII Premio de Iniciación a la Investigación “Joaquín Olivert”, un reconocimiento que este año ha recaído en la joven investigadora Natalia Varandela, cuyo trabajo ha destacado por su rigor científico y su relevancia territorial.
El estudio premiado analiza en profundidad la vulnerabilidad del tramo litoral comprendido entre Cullera y Oliva frente a los fenómenos de inundación marina, una problemática que adquiere cada vez mayor importancia en el contexto del cambio climático. Según explica la autora, la investigación pone de relieve cómo el ascenso progresivo del nivel del mar, junto con la intensificación de los temporales y episodios meteorológicos extremos, incrementan de forma significativa el riesgo de afectación sobre las zonas costeras.
Durante el acto de entrega, responsables de la cátedra y representantes institucionales valoraron muy positivamente tanto la calidad técnica del trabajo como su utilidad para el diseño de estrategias locales de prevención, ordenación territorial y adaptación climática. El jurado destacó asimismo la capacidad de Varandela para integrar datos científicos, cartografía especializada y análisis de escenarios futuros.
El Premio “Joaquín Olivert”, creado con el objetivo de fomentar las vocaciones investigadoras entre los jóvenes y fortalecer el vínculo entre la Universitat de València y la ciudadanía de Cullera, se ha consolidado como una referencia académica en el ámbito local. Con este reconocimiento, la cátedra reafirma su compromiso con la investigación aplicada y con el impulso de proyectos que contribuyan al conocimiento y protección del territorio.
El acto concluyó con una felicitación institucional a la galardonada, que recibió el apoyo y el aplauso de los asistentes. “Este premio es un estímulo para seguir investigando y para poner la ciencia al servicio del futuro de nuestras costas”, señaló Varandela tras la entrega.
La Cátedra “Ciutat de Cullera” promueve iniciativas que acerquen la investigación universitaria a los retos reales del municipio y de toda la franja litoral valenciana.
