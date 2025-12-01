Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia
El agredido ha sido trasladado al Hospital de la Ribera
Una discusión entre dos personas en l'Alcúdia ha acabado con uno de ellos en el Hospital de la Ribera tras recibir en la cara el impacto de un vaso de vidrio.
Según han detallado a Levante-EMV fuentes policiales, el suceso se ha producido, en la mañana del lunes, en la cooperativa de l'Alcúdia, mientras los trabajadores habían parado a almorzar.
Dos personas han iniciado, entonces, una acalorada discusión que se tornó violenta de repente. Uno de ellos ha cogido el vaso de vino que estaba bebiendo y se lo ha estampado en la cara al otro. Tras la agresión, la Policía Local de l'Alcúdia se ha movilizado para resolver el conflicto.
El agredido, con el rostro ensangrentado por las heridas en la zona del ojo y el pómulo que le había producido el vaso, ha tenido que ser trasladado al Hospital de la Ribera para ser atendido.
