El MUMA ya exhibe en una sala permanente la obra del pintor alzireño Salvador Ausina
La Cambra también mostrará lienzos de reconocidos artistas valencianos de los dos últimos dos siglos que el artista donó al ayuntamiento
Bernat Montagud
Coincidiendo con el primer aniversario del óbito del pintor alzireño, este jueves fue inaugurada en el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) la sala denominada La Cambra, dedicada a Salvador Ausina. Se cumple así la aspiración de Ausina y su esposa Ana Pepiol, de ver mostrado en un adecuado espacio su doble donación.
En un ámbito se muestran lienzos pintados por reconocidos pintores valencianos de los últimos dos siglos, en la otra, una selección de la infinidad de obras de las que fue su autor Salvador Ausina.
Dada la cuantía de esta colección, constituida por retratos, bodegones y paisajes, estos se irán mostrando en turno rotatorio. Junto a las dignas pinturas plasmadas por un pintor aficionado, el visitante tendrá el aliciente de contemplar un muestrario antológico de primer nivel.
Estas colecciones, junto a la dedicada a otro alcireño, Teodoro Andreu, constituyen un nuevo aliciente para visitar el museo municipal.
