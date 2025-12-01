La prohibición de usar reclamos vivos por la gripe aviar marca el arranque de las tiradas en Sueca y Cullera

La temporada de caza de aves acuáticas ha arrancado este fin de semana en la Ribera Baixa con sensaciones contrapuestas entre Sueca y Cullera. La jornada ha estado marcada por la prohibición por primera vez del uso de reclamos vivos debido a la gripe aviar, una medida excepcional que el sector esperaba, pero que condiciona directamente las técnicas tradicionales empleadas en la comarca.

Reclamos utilizados en las tiradas del sábado ante la prohibición de utilizar los vivos. / Joan Gimeno

La Guardia Civil, a través del Seprona, había trasladado a los cotos municipales un aviso firme: se extremaría la vigilancia y cualquier incumplimiento podría suponer la suspensión inmediata de la tirada e incluso la retirada de licencias. A pesar de la preocupación inicial, la jornada transcurrió sin incidentes gracias a la colaboración de los grupos y peñas de cazadores, que respetaron de forma estricta las directrices sanitarias.

Sueca: una tirada muy positiva pese al mal tiempo

En Sueca, la valoración general es muy favorable. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, todas las replazes consiguieron alguna captura —unas más que otras, como suele ocurrir— y el ambiente en el coto fue de satisfacción al cierre de la jornada.

Los cazadores destacan que, pese a las limitaciones derivadas de la normativa sanitaria, el movimiento de las aves y el esfuerzo coordinado de las cuadrillas permitieron firmar un inicio de campaña que genera optimismo para las próximas tiradas.

Cazadores de Sueca con las capturas de la primera jornada de tiradas. / Joan Gimeno

En Cullera, la primera tirada fue más discreta. El coto municipal es especialmente dependiente de la meteorología y la ausencia total de viento —una mañana muy calmada— no favoreció la actividad cinegética.

Aun así, los resultados no se consideran negativos. Varias replazas lograron un número aceptable de capturas, aunque otras no pudieron obtener ninguna pieza. Los cazadores coinciden en que “cuando se dan este tipo de condiciones tan calmadas, la tirada rara vez es buena en nuestro coto”, ya que la falta de viento reduce notablemente la movilidad natural de las aves.

Pese al inicio de tiradas condicionado por la normativa sanitaria y a la espera de mejores condiciones, las sociedades de cazadores de Sueca y Cullera subrayan la importancia de cumplir estrictamente las normas impuestas por el Ministerio de Agricultura y las recomendaciones veterinarias para mantener la actividad en un contexto marcado por la prevención de la gripe aviar.

La evolución meteorológica será determinante en las próximas semanas. Si el viento vuelve a soplar y aumenta la movilidad de las aves, ambas localidades confían en mejorar sus registros y disfrutar de una campaña estable pese a las limitaciones actuales.