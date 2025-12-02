Un 20 % de bajas en el Ayuntamiento de l’Alcúdia lastra la reconstrucción

El Ayuntamiento de l'Alcúdia y el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana están elaborando un estudio para analizar el origen de las bajas registradas entre el personal municipal que se han producido durante los últimos meses y que, a su vez, dificultan la gestión. Así lo informó la alcaldesa en funciones, Àngels Boix, durante el último pleno tras ser preguntada por el portavoz del Partido Popular, Juan Manuel Arnandis, sobre la situación actual de la plantilla.

Boix manifestó la "preocupación" del equipo de gobierno tras detectar que un 20 % de los funcionarios se encuentran actualmente de baja. También el propio alcalde, Andreu Salom, está de baja médica. "Nos preocupa. Por eso, desde Servicios Sociales hemos puesto en marcha este estudio para ver cuál es el motivo y en qué situación se encuentran los trabajadores", explicó. Una vez recibidas las conclusiones, la alcaldesa en funciones señala que el ayuntamiento "llevará a cabo las intervenciones oportunas para resolver estas bajas tan elevadas". En el estudio, como explicó Boix, participarán de manera aleatoria algunos trabajadores de distintos departamentos.

Esta ausencia también bloqeua, entre otros aspectos, las tareas de reconstrucción del municipio tras el desbordamiento del río Magro hace más de trece meses o la tramitación de subvenciones o expedientes por parte del consistorio, como las ayudas de la Fundación Amancio Ortega para los afectados por la riada. A modo de ejemplo, la propia Boix reconoció que el ayuntamiento no dispone de interventor. "El propio arquitecto está haciendo de interventor. La ausencia de esta figura lo agrava todo", insiste. Otra de las ausencias actuales, como se explicó en el pleno, es la de la técnica de deportes, por lo que las actuaciones en la piscina municipal también se encuentran paralizadas.

Estas bajas, según Boix, son cubiertas, en la mayoría de ocasiones, por parte de la plantilla disponible. En palabras de la alcaldesa en funciones, "los que quedamos tenemos que suplir las bajas y esto hace que las cosas vayan más lentas de lo que nos gustaría".

"Grave situación económica"

Los partidos de la oposición han reclamado en varias ocasiones al gobierno municipal (PSOE en minoría) una reacción urgente para "solucionar la grave situación económica del ayuntamiento" y "la parálisis municipal". Compromís, durante el pleno, recordó que "la situación del ayuntamiento es complicada" y añadió que "esto es producto de una mala gestión".

El Partido Popular, por su parte, consiguió en el pleno de octubre que se aprobara una moción para obligar al equipo de gobierno a realizar una auditoría externa de las cuentas municipales de los últimos cuatro años ante "unos indicadores económicos alarmantes". Arnandis también preguntó en este pleno sobre el estado de la auditoría, mientras que la secretaria en funciones respondió que "hemos insistido al Tribunal de Cuentas para que nos tengan en cuenta. Enviamos el acuerdo, pero como no hay interventor se agrava todo".

La auditoría, como informó este diario, fue aprobada por la ausencia de dos concejales socialistas -el alcalde, por baja médica, y la renuncia de una concejal- y la abstención de los dos representantes de Compromís. José Antonio Moreno Borrull tomó posesión en este pleno como concejal del PSPV en el consistorio tras la salida de la edil de Igualdad, María José Retamino Castell, que decidió dejar el escaño en el ayuntamiento por «motivos personales» en verano. Su ausencia, junto a la baja del alcalde, ha agudizado durante estos meses la debilidad de los socialistas a la hora de votar cualquier propuesta presentada, tanto por su partido como por la oposición. Tras ocho renuncias, los socialistas han tenido que agotar toda su lista -aún quedan los tres suplentes- para encontrar a un candidato que estuviera dispuesto a asumir las competencias de Retamino en el equipo de gobierno.