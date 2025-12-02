El CB Alginet encadena ante el Montemar su octavo triunfo en un arranque de liga sin tropiezos

El Rigalli Alginet consigue su octava victoria ante el CA Montemar por 104 a 69, continuando invicto en el grupo mostrando un estado de forma excepcional que le mantiene en la primera posición del grupo E-B. Lo destacable de este equipo es que, además de dominar su propio grupo, el Rigalli Alginet forma parte de los únicos cinco equipos de Tercera Feb a nivel nacional que siguen sin ser derrotados. Y, como añadido, el Rigalli Alginet es de estos conjuntos el que más puntos promedia con 93,5 de media, frente a los 68,3 que encaja por cada encuentro.

Los aficionados más jóvenes disfrutan de la buena racha del Alginet. / Goncharenko Sergey

Y es que, estos números no son casualidad, ni mucho menos fáciles de cosechar. Pero el espíritu de los de la Ribera Alta es nunca darse por satisfechos. En ese sentido, es difícil ver a los jugadores se conformándose con una victoria por la mínima y, eso habla muy bien del hambre competitivo del equipo.

La combinación entre jugar disfrutando pero sin sacrificar un trabajo serio y constante está bastante equilibrada. Los jugadores saben que pueden dominar sus partidos pero que no tienen nada regalado, los puntos hay que ganárselos.

A medida que pasa el tiempo el estilo agresivo, valiente y atrevido de los azules se sigue consolidando más. Las sinergias entre los jugadores se llevan a cabo de forma más natural, formando un rompecabezas que cada vez encaja mejor.

Es por ello que muchos rivales sucumben a esta presión, ya que es difícil enfrentarse a un equipo con cada vez menos fisuras. Y con la adrenalina del partido en juego, el Rigalli Alginet aprovecha muy bien las decisiones precipitadas a su favor, sabiendo presionar para robar y sobre todo, correr sin dar tiempo al rival para reparar sus errores.

Esta acción constante fue el detonante del partido ante el CA Montemar el pasado domingo, con un Rigalli Alginet que salió presionando a toda la pista para sacar la máxima ventaja posible desde el minuto uno. Los azules eran conscientes que debían asegurar el partido cuanto antes si querían evitarse sorpresas. Sin ir más lejos, el rival directo de grupo del Alginet, el NB Torrent, ganó este fin de semana por tan solo tres puntos ante el CB Ontinyent, equipo con solo una victoria en liga pero que puso contra las cuerdas a uno de los conjuntos más fuertes de la temporada.

De hecho, el domingo el Rigalli Alginet pudo presumir de una primera mitad arrolladora pero con una segunda parte con ciertos altibajos. De camino a los vestuarios los azules consiguieron imponerse por 56 a 30, con un baloncesto dominante, y atosigante en defensa. En los últimos 20 minutos, el partido no contó con ningún susto importante, más que algún rapapolvo puntual de Cepeda en momentos de mayor desajuste y alguna imprecisión en ataque.

Cabe señalar que entre las filas del Montemar un jugador brilló muy por encima del resto. Nada más y nada menos que Jorge García, jugador con un palmarés que suma siete ascensos distintos a ACB y tres Copas Príncipe a su paso por el Lucentum Alicante, el Ford Burgos y el Bilbao Basket. Con 29 puntos y 6 triples, el interior del Montemar llegó a recibir los aplausos de la afición local en el que era su cuarto triple apenas entrando al segundo cuarto.

Sin embargo, el talento y experiencia individual no bastó para enfrentar a un equipo más físico, con mayor presencia y con un acierto mucho mayor, sobre todo desde la línea de tres. Trece triples en total para los de la Ribera Alta, que volvieron a recuperar el timón del encuentro en el cuarto final, con un parcial de 28-17 que los alejó hasta los 35 tantos de ventaja.

Juan Martín fue el MVP con 19 puntos, siete rebotes y tres asistencias. Pablo Silla anotó 24 puntos gracias a sus seis triples, además de atrapar cuatro rebotes. Alejandro Zurbriggen terminó con diez puntos y nueve rebotes y cuatro robos. Joan Bosch cosechó diez tantos, siete rebotes y dos asistencias.