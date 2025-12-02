El CB Sueca se impone con contundencia en Alicante (60-104) antes de recibir al líder Alginet
Pol Antich fue el jugador más valorado del encuentro.
El Velabasket CB Sueca se impuso en la pista del Lucentum Alacant (60-104), en un partido en el que el equipo local mostró una cierta resistencia en la primera parte, lo que no impidió que los suecanos llegaran al descanso con una ventaja de once puntos (32-43).
El equipo arrocero aumentó en la segunda parte su capacidad anotadora (61 puntos) gracias a una mayor presión sobre los alicantinos, que provocó que los locales perdieran 23 balones, y al dominio en la zona con un total de 38 rebotes. Pol Antich fue el jugador más valorado del encuentro.
El triunfo final por 60-104 demuestra la superioridad del Velabasket CB Sueca, que con esta victoria refuerza la buena dinámica de la presente temporada. El triunfo supone además, un plus de confianza para recibir en la próxima jornada al líder del grupo, el Regalli-Alginet, en el pabellón de les Oliveretes.
