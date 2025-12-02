Cullera pagará el profesor que la Generalitat ha recortado en la Escuela de Adultos

El Ayuntamiento de Cullera costeará con recursos propios la contratación del profesorado necesario para asegurar que el Centro de Formación de Personas Adultas (FPA) continue ofreciendo un servicio de calidad. La decisión llega ante los recortes impulsados por la Generalitat Valenciana en el ámbito educativo, que ha afectado directamente al centro municipal de formación de adultos de Cullera con la supresión de un docente, según señalan fuentes municipales.

Para hacerlo posible, el consistorio ha incorporado esta medida específicamente en el presupuesto municipal de 2026, donde se ha habilitado una partida destinada a pagar el gasto de la contratación del personal docente que la Conselleria de Educación ha dejado de financiar. De este modo, Cullera pretende garantizar la continuidad del servicio y evitar una reducción de la calidad y oferta formativa.

La FPA cuenta con más de 470 alumnos matriculados en este curso y ofrece cada año programas de educación básica para conseguir el graduado de educación secundaria, cursos de idiomas y talleres orientados a la mejora profesional. Un recurso fundamental para la inserción laboral y el acceso a nuevas oportunidades para los adultos de Cullera.

«El Centro de Formación de Personas Adultas de Cullera es una segunda oportunidad para muchas personas. No permitiremos que nadie quede atrás por culpa de los recortes. Nuestra obligación es proteger la educación pública y asegurar que todas las personas tengan acceso a la formación», ha reivindicado el alcalde Jordi Mayor.

«Asumimos este gasto con responsabilidad y convicción porque las instituciones tienen que ofrecer soluciones, y más cuando se trata de una educación pública digna y de calidad», ha denunciado Mayor.