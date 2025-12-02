El Departamento de Salud de la Ribera recomienda el uso de mascarillas ante un posible repunte de infecciones respiratorias

El Departamento de Salud de la Ribera ha informado este martes que, en previsión de un incremento de casos de gripe y Covid-19 en las próximas semanas, se recomienda el uso de mascarilla como medida preventiva en determinadas situaciones. Con todo, el comunicado difundido que este repunte suele ser habitual en esta época del año y que, actualmente, la incidencia de gripe y Covid-19 se mantiene en niveles bajos.

Siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Sanidad, el Área de Salud aconseja que las personas con síntomas respiratorios utilicen mascarilla siempre que se encuentren en espacios compartidos. También se recomienda su uso entre los profesionales sanitarios que atienden a pacientes sintomáticos. Asimismo, se insta a que tanto el personal sanitario como los pacientes y acompañantes empleen mascarilla en áreas de especial vulnerabilidad, como el Hospital de Día (sala de tratamientos quimioterápicos), la Unidad de Cuidados Intensivos y los servicios de Urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

Vacuna para prevenir

El Departamento de Salud de la Ribera recuerda que la vacunación frente a la gripe y la Covid-19 sigue siendo fundamental para prevenir contagios y reducir las complicaciones derivadas de las infecciones respiratorias. Desde el pasado 3 de noviembre, cualquier persona puede acudir voluntariamente a su centro de salud para recibir la vacuna, una vez finalizada la primera fase de la campaña, que estuvo dirigida a los grupos de mayor riesgo.

Aumento de la demanda en Urgencias

Como suele suceder cada invierno, el Hospital Universitario de la Ribera está registrando estos días un incremento en la demanda asistencial del servicio de Urgencias, motivado principalmente por infecciones respiratorias propias de esta época del año y que afectan especialmente a personas mayores con patologías crónicas.

Para dar respuesta a esta situación, el hospital ha habilitado el Área de Respiratorio, dotada con diez camas y equipada con los recursos necesarios para ofrecer una atención adecuada. Además, se ha reforzado el servicio de Urgencias y el Área de Respiratorio en todos los turnos mediante la incorporación de personal adicional, incluyendo enfermeras y auxiliares de enfermería.

Del mismo modo, fuentes del centro destacan esta temporada de invierno se mantiene una coordinación constante con la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), lo que permite agilizar la atención y facilitar alternativas de hospitalización cuando resulta necesario.

El Hospital de la Ribera señala que estas actuaciones buscan garantizar que todos los pacientes reciben una atención médica adecuada y adaptada a las necesidades asistenciales propias de este periodo invernal.