Detenido en Cáceres tras suplantar la identidad en un examen de conducir en Alzira

La Guardia Civil de Cáceres ha detenido por falsedad documental a un hombre de 45 años que se presentó a un examen de conducir utilizando el Documento Nacional de Identidad de otra persona, sobre el que pesaban cinco requisitorias judiciales por acciones similares en diferentes lugares de España, entre otros, Alzira.

El detenido se personó en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, donde debía evaluarse al verdadero aspirante haciéndose pasar por él.

La intervención fue realizada por agentes de la Unidad de Investigación y Análisis de Tráfico (UNIS-GIAT) del Subsector de Tráfico de Cáceres, en el marco de la colaboración habitual con la Dirección General de Tráfico (DGT), según informan desde la Guardia Civil.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que el hombre ya había cometido un hecho similar el pasado mes de septiembre en la localidad de Alzira, donde también se presentó a un examen de conducir suplantando la identidad de otra persona, hecho por el que se le buscaba.

Además del supuesto delito de falsedad documental por el que fue detenido, tenía en vigor cinco órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidas por juzgados de Murcia, Córdoba, Puertollano, Ávila y Alcalá de Henares, por otros delitos relacionados con la usurpación de estado civil y la falsedad documental.