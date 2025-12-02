Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se ha dado a la fuga
Un SAMU ha intentado reanimar a la víctima, que ha fallecido de camino al hospital
El autor del atropello todavía no ha sido identificado
Un operario ha fallecido esta madrugada tras ser arrollado por un camión que se ha dado a la fuga en la A-7, a la altura de Alginet. La víctima retiraba unos conos situados en la calzada tras finalizar los trabajos de mantenimiento, cuando, sobre las cuatro de la madrugada, se ha visto sorprendido por el vehículo de grandes dimensiones, que circulaba en dirección Alicante, en el kilómetro 365.
El resto de trabajadores han alertado al 112 e, inmediatamente, se ha desplazado una SAMU hasta el lugar para socorrer a la víctima y trasladarla al hospital. Fuentes cercanas al operario explican que ha fallecido durante el trayecto, por lo que los facultativos no han podido hacer nada para salvar su vida.
Tras el incidente, el entorno de la víctima, un varón de 49 años y vecino de Benetússer, denuncia "la falta de seguridad" en este tipo de trabajos. "Siempre decimos que es un trabajo de alto riesgo y que no están protegidos de los vehículos que circulan a tanta velocidad", lamenta un amigo del fallecido, que reconoce que "temíamos que pudiera pasar porque es un sector muy peligroso". El allegado añade que "estaba haciendo su trabajo, viene un camión, lo arrolla y, lo peor de todo, es que lo deja tirado". Añade: "Estamos destrozados porque ha roto una familia y ha dejado a un niño de 16 años".
El conductor todavía no ha sido detenido, por lo que se ha abierto una investigación y se están analizando todas las cámaras cercanas para encontrar cualquier pista o indicio.
