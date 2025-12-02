La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: "Por suerte, la niña está bien"

La familia de la niña de cuatro años que permanecía ingresada desde el pasado 20 de noviembre en el Clínico de València tras ser atendida en una clínica dental de Alzira le espera en su domicilio situado en la capital de la Ribera Alta.

Aunque la menor todavía no ha llegado a casa, su entorno ha reconocido a Levante-EMV que "por suerte, la niña está bien". "La familia también está bien", han señalado. No obstante, han declinado dar más declaraciones, ya que recuerdan que hay una investigación policial.

La niña acudió la tarde del pasado 20 de noviembre a Urgencias del Hospìtal de la Ribera al presentar un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. El hospital también atendió ese mismo día a otra menor de seis años que falleció.

Tras su estabilización, los facultativos trasladaron a la afectada en SAMU a la UCI Pediátrica del Clínico, donde permaneció ingresada hasta el 24 de noviembre. En ese momento, los médicos decidieron trasladarla a planta y, en los últimos días, su evolución ha sido favorable.

Otra niña de seis años falleció el mismo jueves 20 tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada de Alzira. Esta menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento. Levante-EMV pudo contactar con su padre, quien en una breve conversación telefónica manifestaba el dolor de la familia. "Estamos desolados. Estamos en tratamiento psicológico, no podemos más", lamentaba.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad abrió un expediente informativo para esclarecer los hechos y ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. Un juzgado de Alzira también tiene abiertas diligencias previas de investigación. La Policía Nacional registró la pasada semana las dependencias de la clínica, acompañada de los servicios de Inspección sanitarios.