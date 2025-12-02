El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz representará a España en la Copa del Mundo de la imagen

El laureado fotógrafo de l’Alcúdia Álvaro Ruiz vuelve a formar del equipo que representará a España en la Copa del Mundo de Fotografía (WPC) 2026, que reunirá el próximo mes de marzo en Reikiavik (Islandia) a profesionales de más de 50 países.

Ruiz ha sido seleccionado por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen para competir en las categorías de Arte Digital y Retrato Ilustrativo tras seleccionar dos de sus trabajos.

La “Roja” de la fotografía suele brillar en este certamen que incluso llegó a ganar en la edición de 2024. Ruiz ha expresado que formar parte del equipo ya es para él un premio. “Cada imagen suma al trabajo colectivo que nos representa como país”, señala.