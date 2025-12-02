Montroi renombra las calles del polígono para homenajear a los voluntarios y trabajadores de la dana

Casi 400 días después de las trágicas inundaciones del 29 de octubre de 2024, el agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo y solidaridad, tanto de los voluntarios como de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se volcaron con la catástrofe no cesan.

El Ayuntamiento de Montroi modificará el nombre de las calles del polígono industrial para dedicar los viales a los distintos cuerpos de emergencia, organizaciones de voluntariado y colectivos que participaron activamente durante la dana. Además, también pretenden agradecer el trabajo de las personas que trabajaron durante la pandemia de la Covid-19 y en la extinción de los incendios de Cortes de Pallás, que arrasaron 56.519,5 hectáreas a finales de junio de 2012 en las comarcas del Valle de Cofrentes-Ayora, la Ribera Alta, la Serranías y l'Alt Palància.

Las seis calles del polígono industrial, como se aprobó en el pleno, pasarán a llamarse calle de Voluntariado y Protección Civil, calle Fuerzas y cuerpos de seguridad, calle Unidad Militar de Emergencias y Bomberos, calle de los Sanitarios, calle de las Brigadas Municipales y calle de las Alcaldías.

El consistorio también aprobó que el helipuerto municipal se dedique al coronel José Antonio Nieva, un piloto de helicóptero que falleció durante las labores de extinción dle incendio mientras realizaba labores de carga en el pantano de Forata. El Ayuntamiento de Turís ya aprobó dedicarle una calle en su municipio para rendirle homenaje.