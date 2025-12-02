Playmobil viste a sus clicks de muixeranguers

Playmobil aterriza este 6 de diciembre -y hasta el 4 de enero- en Algemesí con una gran exposición que hará viajar al público a su infancia. La muestra contiene más de 3.000 clicks y numerosas figuras y escenas únicas, que no dejarán indiferente a nadie. Los visitantes podrán viajar a través de varias escenas hasta el mundo de los piratas, la antigua Grecia, el imperio chino, oeste, la construcción y, además, podrán contemplar un belén muy especial.

La exposición también realiza un guiño al municipio, ya que la marca de figuras ha creado dos clicks muy especiales. Playmobil rinde homenaje a la muixeranga con dos clicks vestidos de muixeranguers, que estarán escondidos.