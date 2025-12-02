El ramal que llevará agua sin nitratos a 11 pueblos de la Ribera sigue sin fecha 24 años después

Once municipios de la Ribera esperan, desde hace casi un cuarto de siglo, una solución al problema de la contaminación del subsuelo que afecta a los acuíferos de los que beben. Mientras en localidades como Alginet, Almussafes, Sollana o Benifaió se ha superado, en las últimas semanas, el límite de nitratos establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las obras de la cuarta fase de conexiones a la potabilizadora comarcal siguen sin fecha.

Según refleja el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, los pozos que suministran agua potable a los hogares de Alginet, Almussafes, Sollana y Benifaió han registrado, en analíticas recientes, un ligero pico de nitratos. El límite fijado por la OMS es de 50 mg/l, mientras que se han marcado 51. Sin embargo, es suficiente para que se desaconseje su consumo en lactantes y embarazadas, también para alimentación infantil.

Repuntes como este se producen, de forma esporádica, en las redes de suministro de aquellos municipios que esperan todavía su conexión a la potabilizadora, a pesar de que ya hace más de dos décadas que la aparición de nitratos en el agua supuso un problema de salud pública. Tal fue su magnitud que su construcción fue una de las grandes obras del Consell en un momento de escasa inversión en unos años marcados por la crisis económica. La infraestructura se inauguró en 2014 y, desde entonces, se han desarrollado hasta tres fases de conexiones. Una cuarta se puso sobre la mesa en 2017, aunque las obras todavía no tienen fecha.

Se ha elaborado ya un proyecto que contempla la conexión a la potabilizadora de: Alginet, Almussafes, Benifaió, Benimodo, Carlet, Guadassuar, l’Alcúdia, Sollana, Catadau, Llombai y Alfarb. También de un sector de Picassent.

Diez depósitos

Dicho documento, no obstante, reconoce la necesidad de dar una solución tanto a la presencia de nitratos en el agua como a los problemas de suministro que se producen en algunas zonas debido al descenso del nivel freático u que la mejor manera de resolverlo es conectar estas poblaciones con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Ribera, situada en la partida de la Garrofera.

De hecho, detalla que debería construirse un nuevo depósito en la potabilizadora de una capacidad de 2.000 m3 que se acompañaría de una cámara de bombas. A partir de ahí, se crearía un conducto de 22,7 kilómetros de longitud que alcanzaría un punto concreto entre Benifaió y Picassent, desde donde surgirían hasta diez ramales. De igual modo, el proyecto contempla la instalación de cinco estaciones de bombeo: Marquesat, Los Lagos, L’Almaguer, Cabecera y CP Picassent.

A su vez, para poder garantizar un suministro de agua sin nitratos, se prevé la construcción de una decena de depósitos para mejorar la eficiencia del sistema y asegurar un volumen de agua acumulada suficiente: L’Alcúdia-Guadassuar (3.000 m3), Carlet-Benimodo (7.000 m3), Marquesat (2.000 m3), Urbanización Ausiàs March (800 m3), Los Lagos (2.000 m3), Alginet (3.000 m3), Benifaió (2.000 m3), Almaguer-Santa Ana (400 m3), Sollana-Almussafes (1.500 m3) y Almussafes-Picassent (3.000 m3). Seis de ellos se ubicarán junto a depósitos ya en funcionamiento, mientras que otros cuatro requerirán una localización nueva.

El proyecto sigue en vías de tramitación. Si bien es cierto que ha superado ya una fase importante, pues ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental positiva, todavía queda mucho camino por recorrer. Fuentes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca aseguran que la ejecución de las obras «está en estudio», por lo que difícilmente se puede poner, por ahora, una fecha realista sobre el calendario.