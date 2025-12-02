La Ribera baja de 15.000 parados casi 18 años después

El paro deja en noviembre un registro histórico en la Ribera al bajar de la barrera de los 15.000 demandantes de empleo 17 años y cuatro meses después, según los datos publicados este martes por el servicio público Labora, que contabiliza en las diferentes oficinas de la comarca 14.661 desempleados a las puertas de la campaña de Navidad, que no suele tener una especial incidencia en una comarca en la que la estacionalidad del empleo sigue sus propios ritmos.

Esta cifra representa un descenso del 3 % respecto del mes anterior, cuando el inicio de la campaña agrícola y, en particular del caqui, ya propició el mejor dato de desempleo desde 2008 en la comarca, que un mes después se mejora. La crisis derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocó que el paro se disparara en los años siguientes. Una comparación interanual refleja un descenso de casi el 7 % con un total de 1.091 desempleados menos que a 30 de noviembre de 2024.

Todos los sectores de actividad contribuyen a este descenso, si bien es la industria la que registra la reducción más acusada, próxima al 6 %. La construcción, por su parte, registra un descenso de demandantes de empleo del 3 %, mientras que en la agricultura la reducción es del 2,78% y en el sector servicios del 2,56 %.

Por municipios, las principales ciudades de la Ribera Alta ofrecen los mejores registros con descenso del 5,93 % en Alzira, al pasar de 2.666 desempleados en octubre a 2.508 al cerrar noviembre; de casi un 8 % en Algemesí, donde se pasa de 1.413 parados a 1.310, y del 6,82 % en Carcaixent, al pasar de 1.160 demandantes de empleo en noviembre a 1.081.

Por contra, en las principales ciudades de la Ribera las cifras no son tan positivas. En el caso de Cullera, cierra noviembre con 1.224 desempleados, lo que representa uno más que en octubre, mientras que los 1.482 parados que Labora contabiliza en Sueca al finalizar noviembre representan siete más que en octubre.

Apenas registran oscilaciones municipios como l’Alcúdia o Carlet, donde el arranque y finalización de la campaña del caqui se deja sentir y mucho en la evolución del desempleo, como principales municipios productores. En este caso, el desempleo registra un ligero repunte en l’Alcúdia al pasar de los 399 desempleados de octubre a 402 en noviembre mientras que baja en Carlet con 23 demandantes de empleo menos que el mes anterior, con un total de 761.