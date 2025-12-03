Algemesí lidera el repunte de delitos en la Ribera tras un año entero a la baja

Tras un inicio de año en el que la delincuencia tendía a la baja en la Ribera, el último informe elaborado por el Ministerio del Interior revela que se ha producido un repunte durante los meses de verano. Mientras el balance de los seis primeros meses del año mostraba una reducción de los delitos del 1%, los datos del tercer trimestre presentan un escenario diferente, pues han experimentado un crecimiento del 1,1% con respecto al mismo periodo de 2024. Este incremento supone romper una tendencia de doce meses de reducción de actos ilícitos.

El documento, que muestra la actividad delictiva en aquellos municipios con un censo superior a los veinte mil habitantes, cifra en 7.325 el número de infracciones cometidas durante los nueve primeros meses del año en las cinco ciudades más pobladas de la Ribera: Alzira, Sueca, Algemesí, Cullera y Carcaixent. El dato representa un ligero aumento si se compara con el mismo periodo del pasado año, en el que se contabilizaron 7.240.

Sin embargo, la situación es diferente en cada localidad. Algemesí lidera el repunte de la delincuencia en la comarca. Entre enero y septiembre, se han detectado 1.193 delitos, por los 1.070 de los tres primeros trimestres de 2024. Esto supone un incremento del 11,5%. La sustracción de vehículos es la tipología penal que más ha crecido en el periodo analizado, al pasar de 5 a 34 casos. También ha aumentado el número de hurtos (de 206 a 241), de robos con violencia (de 17 a 24), de robos con fuerza en viviendas o establecimientos (de 73 a 101) o aquellos relacionados con el tráfico de drogas (de 5 a 8). Igualmente, se han producido dos casos de homicidio (por solo uno el año pasado) y nueve delitos contra la libertad sexual (ocho en 2024).

En Carcaixent, por su parte, las infracciones penales crecieron un 11,3% durante los tres primeros trimestres del año, en comparación con el mismo periodo de 2024., tras pasar de 762 a 848. Tanto los delitos graves de lesiones y los robos con violencia descendieron, no obstante, no fue suficiente para frenar el incremento estadístico: crecieron los robos con fuerza (de 50 a 51), los hurtos (de 189 a 207) o los delitos sexuales (de 6 a 9).

Delitos sexuales

Alzira también experimentó un crecimiento importante de la criminalidad durante los nueve primeros meses del año, en los que se registraron 2.294 actos ilícitos, mientras que en el mismo periodo del pasado año fueron 2.082. Y todo ello a pesar del descenso de los robos con fuerza en domicilios o establecimientos (un 20% menos). Sin embargo, aumentaron los delitos sexuales (de 16 a 26), los hurtos (de 409 a 495) o las sustracciones de vehículos (de 10 a 19).

Cullera y Sueca son la excepción. En la capital de la Ribera Baixa, los delitos cayeron un 6,5% en el periodo analizado, mientras que en Cullera el descenso fue del 12,8%. En ambos municipios, se registraron menos delitos sexuales, menos casos de hurto o menos sustracciones de vehículos. Sin embargo, aumentaron los delitos relacionados con el tráfico de drogas y los robos con fuerza.

En el cómputo global, se incrementaron los delitos digitales, que solo se redujeron en Cullera. Sin embargo, en el sumatorio de las cinco grandes ciudades, la estadística ministerial evidencia que las estafas cibernéticas siguen en aumento y son cada vez más frecuentes. Entre enero y septiembre de 2024 se denunciaron 993, mientras que en 2025 se denunciaron 1.184, un 19,2% más.