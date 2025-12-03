Alzira compartix la seua experiència ALMA en un esdeveniment d’alt nivell a Brussel·les
A Alzira, el projecte ALMA – Fostering Integral NEETs Development ha millorat les perspectives de futur de 20 jóvens
La regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç, Gemma Alós, junt amb Carmen Herrero Pardo, cap del Servei i directora d’IDEA, han representat l’Ajuntament d’Alzira en l’esdeveniment final de la iniciativa ALMA del Fons Social Europeu.
La trobada, amb el títol “The ALMA Journey: Results, Reflections, and Road Ahead”, va reunir responsables polítics, operadors de projectes ALMA, participants i especialistes en innovació social de tot Europa. L’esdeveniment, que va comptar amb Roxana Mînzatu, vicepresidenta executiva per a Drets Socials i Capacitats, Ocupacions de Qualitat i Preparació de la Comissió Europea, va posar en relleu l’impacte tangible del programa ALMA, va presentar els resultats de la convocatòria a escala europea i va compartir testimonis inspiradors de jóvens que han vist transformada la seua trajectòria vital gràcies a esta iniciativa.
L’esdeveniment va reunir representants de la Comissió Europea, membres de la Xarxa ALMA i operadors de projectes de deu estats membres amb l’objectiu d’intercanviar coneixement, explorar bones pràctiques i reforçar la col·laboració. Una atenció especial es va dedicar a incorporar els estats membres que encara no implementen ALMA, destacant el seu valor afegit com a motor d’inclusió social i d’oportunitats per a la joventut.
Mitjançant discursos, debats interactius i un espai d’exposició dels projectes desenvolupats, la jornada va afavorir el diàleg, la creació de sinergies i la definició dels futurs passos de la iniciativa.
Només sis entitats espanyoles han sigut beneficiàries en esta convocatòria central europea, entre elles, IDEA i Ajuntament d’Alzira. Gemma Alós ha destacat “la importància d’estar presents en espais europeus on es dissenyen polítiques que afecten directament la nostra joventut. El projecte ALMA és un exemple de com, des d’Alzira, podem oferir oportunitats reals perquè els nostres jóvens construïsquen un futur millor. Vore els seus avanços i escoltar els seus testimonis és la millor prova que este esforç val la pena”.
A Alzira, el projecte ALMA – Fostering Integral NEETs Development ha millorat les perspectives de futur de 20 jóvens, gràcies a un programa integral que ha inclòs una fase de preparació en competències per a la vida i l’ocupació, una fase de mobilitat amb 3 mesos de pràctiques formatives a Itàlia i una fase de seguiment, durant la qual 14 dels 20 participants han aconseguit una ocupació o han iniciat una formació.
Per la seua banda, Carmen Herrero ha subratllat que “IDEA continua apostant per programes innovadors que donen resposta a les necessitats dels jóvens amb més dificultats d’inserció. Participar en el programa ALMA ens ha permés constatar que la combinació de formació, acompanyament i mobilitat internacional és una fórmula d’èxit. Els resultats així ho demostren, 14 jóvens amb un nou camí obert davant d’ells”.
L’Ajuntament d’Alzira i IDEA reafirmen el seu compromís amb el desenvolupament personal i professional de la joventut, i continuaran impulsant iniciatives que fomenten la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- Cede suelo agrícola junto al Xúquer para generar una zona de laminación de avenidas en Alberic
- Una broma macabra que sale muy cara: Moviliza cinco patrullas en Algemesí tras alertar falsamente de dos muertes
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Herido tras recibir el impacto de un vaso de vidrio en la cara durante una discusión en l'Alcúdia