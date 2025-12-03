«La burocracia me obliga a pedir un crédito para no abandonar los campos»

Centenares de agricultores perdieron sus cosechas tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024. El sector agrícola todavía trata de recuperarse tras las cuantiosas pérdidas 400 días después de la catástrofe. Sin embargo, las trabas administrativas hacen que el camino a recorrer sea mucho más largo de lo deseado y más de un año después de la tragedia muchos reconozcan que el futuro del sector está «todavía más complicado».

Muchos de los afectados aún no han recibido los pagos o las ayudas prometidas por las distintas administraciones -tanto a nivel autonómico como estatal- y, en algunos casos, las cuantías recibidas no se corresponden con la totalidad de las pérdidas ni ayudan a llevar a cabo la recuperación. «Pedimos unas ayudas, con todo el proceso que conlleva, y luego no nos dan la cantidad que corresponde, por lo que nos toca reclamar», denuncia Ximo Herrero, un vecino de Guadassuar, que posee varios campos de hortalizas en Algemesí, Alzira, Guadassuar y l’Alcúdia con una extensión aproximada de 18 hectáreas. En su caso, añade que dispone de dos meses para recurrir por vía administrativa, pero tras recibir una negativa a las alegaciones presentadas, solo le queda recurrir por vía judicial. «Pueden tardar dos años en darme una respuesta, pero yo no puedo estar dos años parado. Tengo que trabajar y ganarme el dinero», lamenta Herrero. En su caso, el 90 % de las parcelas se vieron afectadas por la riada. «Hay campos en los que los árboles estaban cubiertos hasta arriba de barro y otros a los que no pude acceder hasta dos o tres meses después», explica.

Daños en una de las parcelas. / Levante-EMV

Herrero ha solicitado recientemente uno de los paquetes de ayudas proporcionados por la Generalitat Valenciana para recuperar la huerta afectada por la dana. No obstante, durante la solicitud, lamenta, en sus palabras, el complejo procedimiento administrativo al que ha tenido que hacer frente. Le correspondían 20.000 euros, pero solo ha recibido 5.000. «Es una ayuda para regenerar y reparar las parcelas. Adjunté todo lo que pedían y ahora me deniegan parte del pago porque dicen que debo incluir también fotografías de los daños, una petición que no estaba incluida», denuncia. Añade: «El único paso que me queda ahora es la vía judicial, pero esto hace que una ayuda económica que tenía que ser inmediata se demore mucho en el tiempo. Están poniendo muchos problemas cuando parte de la información la tienen ellos en el ordenador». El afectado recuerda que La Unió ya detectó que hay tierras dañadas por la riada que no han sido incluidas en las ayudas a la producción hortícola.

A ello se suma que un 80 % de sus parcelas afectadas han quedado excluidas del paquete otorgado por el Ministerio de Agricultura para compensar la pérdidas tras los daños en la infraestructura productiva de las explotaciones agrarias. Ante esta situación, y la dificultad de los trámites, Herrero se ve obligado a solicitar préstamos y ayudas para seguir adelante. «Intentamos ganarnos la vida con la agricultura, pero todo son trabas. Quiero tirar adelante, pero necesitamos que la ayuda sea ágil y rápida. Igual me toca pedir un préstamo para poder compensar las pérdidas y no tener que esperar», insiste.

Robos tras la dana

El agricultor ya sufrió una serie de robos en uno de los campos que había salvado de la riada. Como informó este diario, Herrero denunció la sustracción de cerca de 6.000 kilos de naranjas, mientras que otros mil los tiraron por el suelo, por lo que también resultaron dañados.

Tras el aviso de un conocido, Herrero se desplazó hasta el campo, donde descubrió a dos coches y cuatro personas e, inmediatamente, avisó a la policía. Un año después, aún no ha recibido ninguna respuesta respecto a estos robos. «Tuvo mucha repercusión la denuncia, pero no ha habido ningún avance. Ahí está mi salario», concluye.