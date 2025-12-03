Carcaixent intensifica la vigilancia con drones para evitar robos en el campo

Carcaixent vuelve a reforzar un año más el dispositivo de vigilancia en el campo para hacer frente a los robos agrícolas en todo el término municipal durante estos meses, coincidiendo con la temporada de recogida de la cosecha.

El ayuntamiento inicia mañana un dispositivo especial de vigilancia, en el que también participarán la Policía Local, Guardería Rural, Guardia Civil y Portección Civil. Además, y como ya ocurrió el año pasado, reforzará el control con la ayuda de drones contratados por el propio consistorio. Esta tecnología permite una vista aérea más amplia, por lo que es fundamental para localizar cualquier persona o conducta sospechosa, especialmente durante la noche.

Los controles se realizarán de manera rutinaria, tanto de día como de noche, por tierra y por aire para evitar que los robos perjudiquen todavía la situación del sector agrícola, que ya se vio mermada por los daños ocasionados tras las trágicas inundaciones del 29 de octubre.

El dispositivo especial de vigilancia ya consiguió el año pasado reducir un 60 % los robos agrícolas en Carcaixent. Durante la campaña, se interceptaron numerosos intentos de hurto y otras conductas delictivas.

El ayuntamiento también ha recordado a los agricultores la importancia de llevar la documentación de acompañamiento y trazabilidad agrícola durante los trabajos de recolección.