Cullera aplicará bonificaciones a los coches eléctricos y al autoconsumo de energía

El Ayuntamiento de Cullera activará en 2026 un paquete de incentivos fiscales destinado a impulsar el autoconsumo energético en viviendas unifamiliares y a fomentar el uso de vehículos eléctricos. La iniciativa, aprobada recientemente por el consistorio, busca reforzar el compromiso municipal con la salud ambiental y avanzar en políticas locales contra el cambio climático.

La principal novedad se encuentra en la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Las viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo podrán optar a una bonificación del 50 % en la cuota del impuesto durante el primer ejercicio posterior a la solicitud. La reducción será del 40 % en el segundo año y del 30 % en el tercero.

La medida se dirige exclusivamente a inmuebles ubicados en suelo urbano y destinados a uso residencial, siempre que dispongan de certificado de final de obra y licencia de primera ocupación —o la figura que la sustituya según la normativa vigente—. Quedan excluidas las viviendas sometidas a régimen de división horizontal.

Incentivos a la movilidad eléctrica

En paralelo, Cullera también aplicará deducciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Las motocicletas eléctricas estarán exentas del pago, mientras que los vehículos 100 % eléctricos disfrutarán de una bonificación del 75 %. En el caso de los híbridos enchufables o de otros modelos con etiqueta cero, la reducción será del 50 %. Continúa vigente la exención para personas con una discapacidad superior al 33 %.

Para acceder a estas bonificaciones, la ciudadanía deberá presentar la solicitud a través de la Sede Electrónica municipal en el ejercicio anterior. Aquellas personas que quieran aplicarlas ya en 2026 tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

El ayuntamiento enfatiza que estas medidas pretenden compensar a quienes apuestan por hábitos y tecnologías más sostenibles, al tiempo que buscan incentivar una transición energética progresiva en la localidad. «Ser sostenible tendrá recompensa», resumen desde el consistorio, que confía en que las bonificaciones contribuyan a acelerar la adopción de energías limpias y movilidad de bajas emisiones en Cullera.